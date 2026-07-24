Charles Leclerc ha dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria all’Hungaroring, registrando il miglior tempo di 1’19"075. Il pilota Ferrari ha preceduto Max Verstappen e Lewis Hamilton, mostrando subito la competitività Ferrari. La sessione si è tenuta venerdì 24 luglio 2026.

Leclerc ha distaccato Verstappen di quasi mezzo secondo (+0"484) e Hamilton di +0"543. George Russell ha segnato il quinto tempo (+0"991). Kimi Antonelli, leader del mondiale, è stato sostituito dal rookie Frederik Vesti, che ha chiuso settimo. Verso la fine delle FP1, Leclerc ha subito un problema tecnico alla sua SF‑26, fermandosi in pista e rientrando ai box spinta dai meccanici.

Performance e protagonisti delle FP1

La Ferrari ha esibito un ritmo notevole, con Leclerc che ha imposto il proprio passo. Nonostante i tentativi di Verstappen, il margine è rimasto consistente. Hamilton ha completato il terzetto di testa, confermando la competitività Ferrari. La presenza di Vesti ha assolto all’obbligo regolamentare, fornendo dati utili al team; il suo settimo tempo è un risultato incoraggiante.

L'imprevisto tecnico e gli aggiornamenti

Il problema tecnico di Leclerc ha immobilizzato la vettura nel finale. I meccanici Ferrari hanno riportato la SF‑26 ai box. L'inconveniente, non grave, ha interrotto la sessione, richiedendo verifiche per le FP2. Nonostante ciò, Leclerc ha mantenuto un vantaggio di circa quattro decimi su Verstappen.

Una bandiera rossa, causata da Lance Stroll, ha brevemente interrotto la sessione, senza influire sulla classifica.

Ferrari e Mercedes hanno introdotto aggiornamenti specifici per l’Ungheria, focalizzati su soluzioni aerodinamiche per aumentare il carico al retrotreno. Ciò indica un efficace lavoro Ferrari sul bilanciamento, traducendo gli sviluppi in prestazioni concrete. La competitività in FP1 fa ben sperare per il weekend all'Hungaroring.