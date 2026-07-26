Persiste lo stallo nella nomina del prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. Paolo Maldini, direttore tecnico designato della Figc, continua a esprimere il suo convinto sostegno per Andrea Pirlo come candidato ideale. Tuttavia, il presidente federale Giovanni Malagò si trova in una posizione sempre più complessa, alle prese con le crescenti tensioni legate a questa delicata scelta. Il progetto, che vede Maldini fedele all’ex compagno, è appesantito da questioni spinose come il contratto di Pirlo e le sue connessioni con uno sponsor russo, elementi che mettono a rischio l'intera operazione.

Il sostegno di Maldini per Pirlo

Maldini ha più volte ribadito il suo appoggio a Pirlo, con cui ha condiviso anni importanti al Milan. Questa preferenza si è consolidata nonostante il rifiuto di Pep Guardiola e le numerose polemiche che hanno accompagnato la ricerca del nuovo CT. Insieme all'advisor Leonardo, Maldini aveva inizialmente tentato di persuadere Guardiola e aveva anche contattato Carlo Ancelotti. Alla fine, però, la scelta è ricaduta sull’ex regista azzurro. Il legame tra Maldini e Pirlo rimane forte, sebbene la situazione contrattuale di Pirlo con un club di Dubai e il suo ruolo di global ambassador per un'agenzia di scommesse russa rappresentino ostacoli significativi e non facilmente superabili.

Le criticità e i potenziali conflitti di interesse

La nomina di Pirlo è ostacolata da diverse problematiche. Il suo contratto con il Dubai United, società di proprietà russa, e la sua posizione di ambasciatore per un'agenzia di scommesse con sede a Mosca, sollevano seri dubbi e alimentano polemiche. Questi elementi prefigurano un concreto rischio di conflitti di interesse, una situazione che la Federazione intende evitare. A complicare ulteriormente il quadro, si aggiunge il fatto che sia il figlio di Pirlo sia quello di Maldini sono affiliati a diverse agenzie di procuratori. Una dinamica simile ha già generato, in passato, non pochi problemi istituzionali all'interno del calcio italiano, rendendo la situazione attuale particolarmente delicata.

Il prossimo consiglio federale, in programma per martedì, potrebbe essere l'occasione per presentare un nome per la panchina della nazionale. Tuttavia, al momento, l'argomento non è ancora stato inserito all'ordine del giorno ufficiale. Qualora il "progetto Pirlo" non dovesse concretizzarsi, Maldini potrebbe considerare l'ipotesi di fare un passo indietro dal suo incarico. Questa eventualità diventerebbe più probabile se si profilasse un ritorno di Roberto Mancini o un secondo mandato per Antonio Conte. Tali opzioni, infatti, metterebbero in discussione la visione a lungo termine, stimata in otto-dieci anni, che Maldini e Leonardo intendono implementare per la nazionale.

La decisione di puntare su Andrea Pirlo è stata il frutto di giorni intensi di confronti e attente valutazioni.

L'obiettivo primario era raggiungere una "fumata bianca" entro la fine della settimana. Ciononostante, prima di poter apporre la firma sul contratto con la Figc, Pirlo dovrà necessariamente risolvere la sua attuale situazione contrattuale con il club di Dubai. Questo passaggio è cruciale per eliminare ogni potenziale ostacolo alla sua nomina e garantire la piena trasparenza dell'operazione.