I New York Yankees si trovano sotto crescente pressione per rafforzare il proprio roster. La causa è l'inserimento di Cody Bellinger nella lista degli infortunati a seguito di uno stiramento al bicipite femorale. La perdita dell'ex MVP ha intensificato la necessità per la dirigenza di trovare soluzioni immediate e affidabili, e tra i nomi più discussi emerge con forza quello di Spencer Steer dei Cincinnati Reds.

Il general manager dei Yankees, Brian Cashman, era già chiamato a intervenire per colmare alcune lacune nella squadra allenata da Aaron Boone.

L'assenza di Bellinger ha reso ancora più urgente la ricerca di un giocatore versatile. Steer, con la sua notevole capacità di ricoprire quasi tutte le posizioni sul diamante, si presenta come un candidato ideale per rispondere alle esigenze attuali e future dei Yankees.

Spencer Steer: il jolly per il roster dei Yankees

La flessibilità di Spencer Steer è un suo punto di forza. Può essere impiegato sia negli esterni, coprendo anche il centrocampo in caso di necessità, sia in diversi ruoli dell'infield, inclusi prima, seconda e terza base. Questa duttilità permetterebbe ai Yankees di sopperire immediatamente all'assenza di Bellinger e di tutelarsi contro eventuali altri infortuni nel corso della stagione.

Inoltre, Steer ha ancora due anni di arbitrato prima di diventare free agent dopo il 2028, offrendo una prospettiva di medio termine interessante per New York.

La trattativa per Steer non si preannuncia semplice. I Reds, infatti, non sono obbligati a cederlo, ma potrebbero essere interessati a un pacchetto che includa giovani di prospettiva come Dominguez e un lanciatore promettente come Selvidge. Steer, pur non essendo considerato una stella in grado di cambiare da solo le sorti di una stagione, rappresenterebbe una solida assicurazione per i Yankees, capace di rafforzare il roster in più posizioni chiave.

Il valore di mercato di Spencer Steer e la strategia dei Reds

Steer si è distinto per la sua notevole capacità di colpire con efficacia i lanciatori mancini, come dimostra il suo OPS superiore a 1.000 contro i southpaw in questa stagione.

Con sedici fuoricampo in novantacinque partite, il giocatore dei Reds si conferma una presenza costante e affidabile in attacco. La sua esperienza e la sua duttilità difensiva lo rendono particolarmente appetibile in questa finestra di mercato. Diverse squadre, tra cui Yankees, Mariners, Red Sox e Phillies, sono alla ricerca di un battitore destro capace di affrontare i lanciatori mancini.

I Reds, attualmente in fondo alla classifica, potrebbero valutare la cessione di Steer per ottenere giovani talenti e rilanciare un nuovo ciclo. La decisione di privarsi di un giocatore ancora sotto controllo contrattuale fino al 2028 non è semplice, ma il mercato attuale offre un'occasione unica per massimizzare il valore di Steer e acquisire risorse utili per il futuro della franchigia.