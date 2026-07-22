La McLaren si prepara a introdurre un significativo pacchetto di aggiornamenti in vista del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la propria posizione nella seconda metà del campionato. Il team britannico ha annunciato l'arrivo in pista di una serie di nuove componenti aerodinamiche, tra cui un nuovo fondo vettura e altri elementi, considerati una tappa cruciale nello sviluppo della monoposto.

Durante la prima sessione di prove libere sul circuito dell’Hungaroring, la McLaren effettuerà anche un test sull’ala posteriore sperimentale denominata “Macarena”, in modalità Straight Mode.

Questo test segue un precedente tentativo di analisi in Austria che non aveva dato i risultati sperati. Tuttavia, la squadra ha specificato che tale componente non è destinata a essere introdotta completamente né in Ungheria né nella successiva gara nei Paesi Bassi. L’attenzione principale sarà quindi rivolta al nuovo fondo e agli altri aggiornamenti aerodinamici, che verranno effettivamente impiegati in gara.

Le sfide dell’Hungaroring e le aspettative del team

Randy Singh, direttore senior delle attività sportive, ha evidenziato le peculiarità del tracciato ungherese: “È un circuito che richiede un pacchetto ad alto carico aerodinamico e premia la fiducia in frenata, un ingresso in curva deciso e una buona trazione.

La combinazione di temperature elevate, curve continue e rettilinei limitati rende la gestione delle gomme un fattore chiave”. Singh ha aggiunto che il team si concentrerà sull’ottimizzazione della gestione della power unit e sulla comprensione delle nuove caratteristiche di sorpasso, elementi che influenzeranno la strategia di gara. “Abbiamo un pacchetto di aggiornamenti in arrivo questo fine settimana e, in una stagione così competitiva, ogni sviluppo è importante. Sarà quindi fondamentale raccogliere dati su come queste parti si comportano durante le prove libere. Il nostro obiettivo è massimizzare tutto ciò che abbiamo a disposizione, mantenere lo slancio positivo fino alla pausa estiva e metterci nella posizione migliore per la seconda parte del campionato”.

Fornaroli e Hirakawa in pista nelle prove libere

Leonardo Fornaroli, pilota di riserva e campione in carica di Formula 2, farà la sua seconda apparizione stagionale in FP1, prendendo il posto di Oscar Piastri, come già avvenuto a Barcellona. Nella stessa sessione, anche Ryo Hirakawa scenderà in pista con la Haas per la sua prima esperienza da rookie. Entrambi i piloti sono stati accostati a un possibile sedile da titolare nel team guidato da Ayao Komatsu per la stagione 2027.

Questo pacchetto di aggiornamenti rappresenta un passaggio cruciale per la McLaren, che attualmente occupa la terza posizione nel mondiale costruttori e punta a ridurre il distacco dai leader. Le prove libere saranno pertanto fondamentali per valutare l’efficacia delle nuove soluzioni tecniche e raccogliere dati preziosi in vista delle prossime gare, consolidando le ambizioni del team nel prosieguo del campionato.