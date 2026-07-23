Le azzurre Mariella Viale e Manuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale della sciabola femminile ai Mondiali di scherma di Hong Kong 2026. Le due atlete si uniscono così a Michela Battiston, già ammessa direttamente grazie al suo ranking mondiale. La seconda giornata di preliminari ha delineato un quadro agrodolce per l'Italia: se da un lato Viale e Spica hanno superato brillantemente le fasi eliminatorie, dall'altro Claudia Rotili si è fermata a un passo dall’en plein azzurro, sconfitta nell’ultimo e decisivo assalto per una sola stoccata, con il punteggio di 15-14, dalla kazaka Gulik.

L'eliminazione di Claudia Rotili, giunta al termine di un incontro particolarmente combattuto, lascia l'Italia con tre rappresentanti nel main draw della sciabola femminile. Non è riuscito a centrare l'obiettivo qualificazione neanche Andrea Santarelli nella spada maschile. Il bronzo iridato di Budapest 2019, dopo aver ottenuto quattro vittorie e due sconfitte nella fase a gironi, ha ceduto per 15-10 contro Ho, atleta di Hong Kong, nel tabellone delle qualificazioni, non riuscendo a raggiungere i compagni già ammessi.

Il quadro degli azzurri nelle diverse armi

Nel tabellone principale della spada maschile, l'Italia sarà comunque ben rappresentata da Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli, tutti già qualificati come teste di serie.

Per la sciabola femminile, il quartetto italiano sarà composto da Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica, mentre Claudia Rotili rimane esclusa dopo la sua sconfitta di misura.

La giornata di domani, la terza e ultima dedicata ai preliminari, vedrà in pedana le qualificazioni del fioretto femminile e della sciabola maschile. Questi incontri saranno fondamentali per definire i tabelloni principali da 64 atleti per entrambe le specialità, le cui gare prenderanno il via ufficiale lunedì.

Il cammino azzurro e il programma delle finali

Le prime due giornate dei Mondiali di Hong Kong hanno già evidenziato un'Italia protagonista, con numerosi atleti che hanno assicurato il loro posto nei tabelloni principali.

Nelle specialità del fioretto maschile e della spada femminile, la squadra italiana si presenta al completo, potendo contare sia su atleti qualificati grazie al ranking mondiale sia su quelli che hanno superato i turni preliminari. Il programma delle finali prevede che la gara individuale di sciabola femminile si disputerà domenica, con Battiston, Viale e Spica tra le potenziali protagoniste. Anche nella spada maschile, Galassi, Mencarelli e Di Veroli saranno in gara, pronti a confrontarsi con i migliori schermidori del mondo.

L'Italia, forte degli ottimi risultati ottenuti agli ultimi Europei, mira a consolidare la propria posizione di primo piano anche sulla scena mondiale. L'obiettivo dichiarato della delegazione azzurra è quello di migliorare i risultati conseguiti nell'edizione precedente del Mondiale, schierando una squadra competitiva e determinata in tutte le armi.