Il Settebello della pallanuoto maschile ha conquistato l'accesso alle semifinali della World Cup, imponendosi con un netto 18-12 sulla Georgia nei quarti di finale disputati a Sydney. La squadra italiana, guidata dal commissario tecnico Alessandro Campagna, si prepara ora ad affrontare la Grecia. La nazionale ellenica ha ottenuto il pass per le semifinali superando il Montenegro per 14-13. La finale per il primo posto è fissata per domenica alle ore 10:00.

L'Analisi del CT Campagna: Forza e Aree di Miglioramento

Il CT Alessandro Campagna ha commentato la prestazione, evidenziando un ottimo approccio iniziale.

«Siamo partiti forte, fatto tanti contropiedi e alzato il ritmo fin da subito», ha dichiarato Campagna. Ha riconosciuto il rientro della Georgia, attribuendolo all'esperienza dei giocatoriavversari. Tuttavia, ha espresso una chiara riserva sui gol subiti: «Certamente abbiamo subito qualche gol che nelle partite che contano e già nella semifinale, non si possono concedere e su questo lavoreremo nei prossimi due giorni». Questa affermazione evidenzia la necessità di un miglioramento nella fase difensiva. La sfida contro la Grecia si preannuncia infatti «una partita tosta».

Verso la Semifinale: La Sfida con la Grecia

Con il passaggio del turno assicurato, il Settebello concentra ora le sue energie sulla preparazione della semifinale di sabato contro la Grecia.

Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e, come indicato dal CT Campagna, affinare la fase difensiva. L'incontro con la nazionale greca rappresenta un test significativo per le ambizioni italiane nella World Cup, richiedendo una prestazione impeccabile per accedere alla finale.

Il Percorso della World Cup a Sydney

La World Cup maschile di pallanuoto si sta svolgendo a Sydney dal 22 al 26 luglio. I quarti di finale, con la vittoria dell'Italia sulla Georgia, si sono disputati giovedì 23 luglio. Le semifinali maschili sono in calendario per sabato 25 luglio, mentre le finali si terranno domenica 26 luglio. La finale per il primo posto è in programma alle ore 10:00 italiane.