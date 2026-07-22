La stella delle Minnesota Lynx, Napheesa Collier, è ufficialmente indicata come “probable” per l'attesa partita di mercoledì contro le Seattle Storm. Questa notizia segna un potenziale debutto stagionale per la giocatrice, dopo un lungo e impegnativo periodo di recupero da infortuni.

Il Rientro Atteso di Napheesa Collier

Le Minnesota Lynx hanno confermato che Napheesa Collier, che ha affrontato interventi chirurgici a entrambe le caviglie durante l'offseason, ha ripreso gli allenamenti con la squadra. Il suo percorso di recupero procede come previsto, culminando nella sua designazione come "probabile" per la sfida cruciale contro le Seattle Storm, in programma questo mercoledì.

Il Contesto e le Dichiarazioni

Collier non ha ancora calcato il campo in questa stagione a causa degli interventi subiti. Nonostante la sua assenza, le Lynx hanno dimostrato una notevole forza, dominando la stagione regolare. Il suo ritorno, tuttavia, rappresenta un potenziale punto di svolta significativo per la squadra, come evidenziato dal titolo di un articolo che celebra il suo imminente rientro: “The Queen returns”.

La stessa Collier ha espresso il suo stato d'animo riguardo al recupero, affermando: “I would say just embrace. One, I think everything happens for a reason… I can’t control that I was injured, but I can control my mindset now.” Questa dichiarazione sottolinea la sua resilienza e la sua mentalità positiva di fronte alle sfide.

Situazione della Squadra e Altri Rientri

Napheesa Collier ha iniziato a partecipare agli allenamenti di squadra a partire dal primo luglio, proseguendo la sua riabilitazione con determinazione. Anche la compagna di squadra Dorka Juhász ha ripreso gli allenamenti, sebbene al momento non sia ancora disponibile per le partite ufficiali.

Nonostante l'assenza prolungata di Collier, le Lynx si trovano saldamente al primo posto nella classifica WNBA, con un impressionante record di 15 vittorie e 4 sconfitte. Questo successo è stato possibile anche grazie alle eccezionali prestazioni della rookie Olivia Miles, che ha saputo guidare la squadra con grande efficacia.