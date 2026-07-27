Ottanta atleti si preparano per la 62ª edizione della Traversata dello Stretto, la storica gara di nuoto di fondo in programma il 2 agosto. La partenza è fissata alle 10:30 da Capo Peloro, Messina, con arrivo previsto intorno alle 11:30 a Villa San Giovanni. L'evento è stato presentato in conferenza stampa con la sindaca Giusy Caminiti e l'assessore Giuseppe Cotroneo di Villa San Giovanni, il presidente del Centro Nuoto Villa Mimmo Pellegrino e il suo vice Bruno Pecora, e i presidenti di CONI Calabria Tino Scopelliti e FIN Alfredo Porcaro.

Una delle principali novità di quest'anno è la nuova location d'arrivo: Piazza delle Repubbliche Marinare.

La scelta valorizza una zona moderna e curata, con il faro di Villa sullo sfondo, richiamo allo storico logo della competizione.

Tra i favoriti spiccano Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso delle Fiamme Oro, entrambi già a podio nella scorsa edizione. Possibili sorprese includono Cristian Molonia dell'Unime, Simone Dutto dei Carabinieri e Alessandro Addis dell'Aurelia Nuoto. La gara femminile vedrà la partecipazione dell'argento olimpico di Rio 2016, Rachele Bruni, e della sua compagna di squadra Giulia Gabbrielleschi, entrambe delle Fiamme Oro, affiancate da Emma Micheletti della Nuoto Venezia e Iris Menchini dei Carabinieri.

Organizzazione e criteri di partecipazione

L'organizzazione della Traversata dello Stretto è curata dal Centro Nuoto Villa.

La start list degli ottanta atleti è stata definita dopo le iscrizioni, chiuse il 7 giugno con proroga per armonizzare il calendario nazionale. Per la prima volta, i criteri di ammissione si basano su tempi ufficiali della stagione 2025/2026: 19'00" (vasca 25m) o 19'30" (vasca 50m) per gli agonisti; 22'00" (vasca 25m) o 22'30" (vasca 50m) per i master. La graduatoria definitiva sarà pubblicata a inizio luglio.

Non prenderanno parte alla competizione Linda Caponi, vincitrice della 61ª edizione, impegnata agli Europei di Parigi il 4 agosto, e Pasquale Giordano, vincitore assoluto del 2025.