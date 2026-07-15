Dal primo settembre, Tancredi Vitale assumerà il ruolo di vicepresidente di Gucci Racing. Affiancherà Giovanni Perosino, che continuerà a guidare questa iniziativa strategica come senior vice president di Gucci Racing, mantenendo al contempo le proprie responsabilità di SVP Marketing.

Vitale entra in Gucci dopo aver ricoperto la carica di managing director nel Venezia Football Club, dove ha contribuito al rafforzamento organizzativo. Nel corso della sua carriera, ha assunto ruoli di leadership presso alcuni dei più prestigiosi brand sportivi a livello mondiale, tra cui Kappa, Adidas Y‑3 con Yohji Yamamoto, Nike e Jordan.

Durante i suoi oltre tredici anni presso l'headquarter di Nike a Portland, ha ricoperto diversi incarichi di crescente responsabilità, maturando significativa esperienza nel brand management sportivo internazionale.

Gucci Racing: L'incontro tra lusso, sport e cultura

Gucci Racing rappresenta una nuova piattaforma di business ed esperienziale, strategicamente posizionata al crocevia tra lusso, sport e cultura. Questa iniziativa riflette l'ambizione di Gucci di coinvolgere nuovi pubblici, rafforzare la propria relevanza globale ed esplorare nuove forme di espressione per il brand.

Oltre alla Formula 1, Gucci Racing si configura come una piattaforma destinata a estendersi a diversi territori sportivi, tra cui il tennis, gli sport invernali e l'equitazione.

L'obiettivo è creare nuove opportunità per rafforzare il coinvolgimento dei clienti, elevare l'esperienza loro offerta e sostenere la crescita del business.

Il contributo strategico di Tancredi Vitale

L'esperienza internazionale di Vitale, la sua visione strategica e la profonda conoscenza dell'industria sportiva saranno fondamentali per lo sviluppo di questa nuova area di business. La sua leadership sarà cruciale per valorizzare il potenziale di Gucci Racing come piattaforma globale e capitalizzare le opportunità emergenti.