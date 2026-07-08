Max Verstappen ha manifestato la chiara necessità di un periodo di pausa tra le competizioni, a seguito di un altro episodio definito “super pericoloso” occorsogli durante il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Questo inconveniente, che ha richiamato alla mente un analogo problema verificatosi in Austria, ha seriamente compromesso la sua performance, proprio mentre lottava per una posizione sul podio.

Il difetto tecnico e le parole del pilota

Il pilota olandese ha dettagliato la natura del guasto, spiegando che, in maniera simile a quanto accaduto in Austria, l’ala posteriore della sua vettura non si è riagganciata correttamente dopo l’attivazione della modalità “straight”.

Questa anomalia ha provocato una drastica perdita di deportanza, culminata in un’uscita di pista. “È come in Austria, ma con una causa diversa, diciamo, ma lo stesso risultato. Quindi di nuovo, mentre entri in curva l’ala posteriore non si attacca completamente e perdi molta deportanza, perciò semplicemente esci di pista”, ha dichiarato Verstappen. Ha poi aggiunto con enfasi la gravità della situazione: “A quel punto è super pericoloso perché puoi davvero farti male due volte. Sono stato fortunato in Austria, sono stato fortunato [a Silverstone], ma è per questo che ci si stufa davvero”.

Frustrazione e l'esigenza di un "reset"

Nonostante si trovasse in terza posizione, un vantaggio derivante da un problema occorso a Kimi Antonelli, Verstappen ha ammesso la difficoltà nel trovare aspetti positivi in una circostanza così frustrante.

“Mi dispiace, ma è così. Penso di aver bisogno di qualche giorno per resettare e riprovare”, ha affermato, sottolineando la sua delusione. Ha voluto altresì chiarire di non attribuire colpe specifiche: “Tutti stanno facendo del loro meglio. Non sto incolpando nessuno o altro. È solo doloroso per tutti che questo stia accadendo”.

La reazione del team e le preoccupazioni sulla sicurezza

Il team principal Laurent Mekies ha riconosciuto pienamente la validità dell’insoddisfazione di Verstappen. Ha confermato che, sebbene il problema fosse stato identificato in Austria, a Silverstone si è manifestato un guasto differente, pur con conseguenze identiche. Mekies ha garantito che il team sta conducendo un’analisi approfondita per prevenire il ripetersi di tali eventi, valutando ogni possibile soluzione, inclusa la configurazione dell’ala posteriore “Macarena” impiegata nelle ultime cinque gare.

La questione ha sollevato anche ampie preoccupazioni tra gli esperti. Commentatori come Alex Jacques hanno definito questi guasti aerodinamici attivi una “grande preoccupazione” per la sicurezza dei piloti, evidenziando come Verstappen abbia subito due incidenti ad alta velocità in un arco di tempo inferiore a otto giorni.