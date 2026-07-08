Il tennista azzurro Jannik Sinner ha brillantemente conquistato la semifinale di Wimbledon, superando il tedesco Jan-Lennard Struff nei quarti di finale. Nonostante l'importante traguardo raggiunto sull'erba londinese, una nota di amarezza ha velato il suo successo: l'esclusione dell'Italia dai Mondiali 2026. Interrogato sul tema calcistico durante l'intervista post-partita con una giornalista della BBC, Sinner ha risposto con un sorriso amaro: "Perfavore non parliamo di calcio", un commento che ha immediatamente richiamato alla memoria la mancata qualificazione della Nazionale italiana per la terza edizione consecutiva della rassegna iridata.

Il percorso verso la semifinale di Wimbledon

Il numero uno del mondo ha dimostrato la sua superiorità sul campo, battendo Jan-Lennard Struff in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Questa vittoria gli ha garantito l'accesso al penultimo atto del prestigioso torneo londinese, dove si misurerà con il sette volte campione Novak Djokovic. L'attesissimo incontro è fissato per venerdì 10 luglio e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire la sfida tra due dei più grandi talenti del tennis mondiale.

La delusione azzurra e le parole di Sinner

La domanda della giornalista della BBC riguardava l'eventuale interesse di Sinner per i Mondiali in corso negli Stati Uniti, Messico e Canada, giunti ormai ai quarti di finale.

La reazione del tennista, un sorriso cupo seguito dalla richiesta di non affrontare l'argomento calcistico, ha sottolineato la profonda delusione che accomuna molti italiani per la terza assenza consecutiva della Nazionale dalla competizione mondiale. Un sentimento che, nonostante il suo trionfo personale, Sinner ha evidentemente condiviso, riflettendo lo stato d'animo di un'intera nazione.

Analisi della vittoria e la sfida con Djokovic

Il successo contro Struff è stato descritto da Sinner stesso come "molto duro", evidenziando la difficoltà nell'affrontare un avversario "difficile". Il tennista ha rivelato che il secondo set avrebbe potuto avere un esito diverso, ma è riuscito a mantenere la calma e a chiudere l'incontro in tre set.

Ha inoltre spiegato che, dopo il Roland Garros, la squadra ha svolto un intenso lavoro per identificare le aree di miglioramento e prepararsi al meglio per Wimbledon, godendosi ora il meritato accesso alla semifinale.

L'imminente match contro Novak Djokovic rappresenta una prova cruciale per Sinner. Il giovane campione ha già dimostrato in passato la sua capacità di reagire con determinazione nei momenti più complessi, mantenendo una notevole concentrazione e lucidità nelle fasi decisive degli incontri. Questa sfida non sarà solo un test delle sue abilità tecniche, ma anche della sua forza mentale contro uno dei giocatori più vincenti della storia del tennis.