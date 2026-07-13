In vista dell'attesissima semifinale dei Mondiali 2026 che vedrà contrapporsi le nazionali di Argentina e Inghilterra, un appello di grande risonanza è stato lanciato dai veterani della guerra delle Malvinas. Il loro messaggio è chiaro e perentorio: “Il calcio non è una guerra”. Questa esortazione, veicolata con forza dalla Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril”, mira a incoraggiare una partecipazione all'evento sportivo improntata alla pura passione sportiva, evitando con decisione qualsiasi tentativo di trasformare l'incontro in una rivalsa storica o in un'occasione per riaccendere antiche tensioni.

Il messaggio dei veterani per la sportività

Nel cuore del loro comunicato ufficiale, i reduci del conflitto hanno voluto ribadire con fermezza un concetto fondamentale: “Lo sport non è una guerra, non è una rivincita, è solo una partita”. Pur mantenendo salda e inequivocabile la convinzione che la causa delle Malvinas rimanga un punto cardine dell'identità nazionale argentina, i veterani hanno sottolineato con enfasi che il legittimo reclamo di sovranità argentina sulle isole deve essere perseguito esclusivamente attraverso canali pacifici, diplomatici e democratici. Hanno inoltre voluto riaffermare il profondo e doveroso rispetto per la memoria dei 649 caduti argentini che persero la vita durante il tragico conflitto del 1982, evidenziando l'importanza cruciale di sostenere la propria squadra nazionale con un atteggiamento di genuino rispetto e non con sentimenti di odio o rancore.

Contesto storico e l'invito al tifo responsabile

L'eco di questo significativo richiamo da parte dei veterani delle Malvinas giunge in un momento in cui la rivalità sportiva tra Argentina e Inghilterra sul campo da gioco è, quasi inevitabilmente, profondamente intrecciata con le dolorose pagine della storia della guerra delle Malvinas. Tuttavia, il loro accorato appello si prefigge l'obiettivo primario di tracciare una distinzione netta e inequivocabile tra il valore simbolico del calcio, inteso come espressione di competizione leale e sana, e il profondo dolore e le cicatrici lasciate dal passato bellico. L'intento è quello di promuovere attivamente un tifo responsabile, che sia espressione di un autentico e sentito omaggio ai caduti, piuttosto che una manifestazione di animosità.

La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” ha, infatti, specificamente invitato tutti gli argentini a non confondere l'arena calcistica con il campo di battaglia, ribadendo che il vero e più significativo omaggio ai caduti consiste nel mantenere viva la loro memoria e nel difendere la causa con un senso di profonda responsabilità e unità nazionale.