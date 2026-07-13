La 139esima edizione di Wimbledon si è conclusa con numeri eccezionali per la Casa dello Sport di Sky, che ha registrato una partecipazione di pubblico straordinaria durante le due settimane del torneo. La finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8, ha catturato l'attenzione di oltre 4 milioni 215 mila spettatori medi complessivi in total audience, raggiungendo uno share del 33,8% e totalizzando 9 milioni 800 mila contatti unici.

Il momento di massimo ascolto si è verificato nei minuti conclusivi dell'incontro, con un picco di 5 milioni 872 mila spettatori medi complessivi e uno share che ha toccato il 40,5%.

Analizzando i dati nel dettaglio, il secondo trionfo consecutivo di Sinner nel torneo londinese ha registrato su Sky 1 milione 367 mila spettatori medi complessivi, con l'11% di share e oltre 3 milioni di spettatori unici. Su TV8, la finale è stata seguita da 2 milioni 849 mila spettatori medi complessivi, con quasi il 23% di share e 7 milioni 776 mila spettatori unici.

Wimbledon: un torneo da record per Sinner e gli ascolti televisivi

Il successo di Jannik Sinner non si è limitato al campo da gioco: l'intero torneo ha totalizzato una media di 5 milioni 800 mila spettatori unici nelle due settimane, confermando l'enorme interesse del pubblico italiano per il tennis e per il giovane campione azzurro.

Anche il postpartita ha mantenuto elevati livelli di attenzione, con lo Sky Tennis Show che ha registrato 1 milione 687 mila spettatori medi complessivi e l'11% di share su Sky e TV8.

Questi dati evidenziano la crescita costante dell'audience televisiva per il tennis, spinta dalle prestazioni di Sinner e dalla copertura completa offerta dalle piattaforme Sky e TV8. La finale di Wimbledon, in particolare, si è affermata come uno degli eventi sportivi più seguiti dell'anno, con numeri che attestano la profonda passione del pubblico italiano per il grande tennis internazionale.

I numeri delle semifinali e il trend di crescita

Il trend positivo degli ascolti era già stato evidente nelle fasi precedenti del torneo.

La semifinale tra Sinner e Novak Djokovic aveva raccolto 2 milioni 143 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 22,1% di share e 4 milioni 615 mila contatti unici. Nello specifico, su Sky, l'incontro aveva registrato oltre 937 mila spettatori medi, mentre su TV8 aveva raggiunto 1 milione 205 mila. Anche il postpartita della semifinale aveva ottenuto ottimi risultati, con oltre 535 mila spettatori medi complessivi e il 4% di share.

L'altra semifinale, quella tra Arthur Fery e Alexander Zverev, trasmessa su Sky, aveva totalizzato 357 mila spettatori medi complessivi in total audience con il 4% di share e 921 mila spettatori unici.

La copertura delle fasi finali di Wimbledon, con la possibilità di seguire gli incontri sia su piattaforme a pagamento che in chiaro, ha contribuito a rendere l'evento accessibile a un pubblico sempre più vasto. L'interesse per il tennis, alimentato dalle imprese di Sinner, si conferma dunque in costante espansione, con dati che fanno segnare nuovi record per la televisione italiana.