Il grande tennis torna protagonista a Wimbledon con l'attesissima semifinale che vedrà opposti Jannik Sinner e Novak Djokovic. L'incontro, in programma oggi, venerdì 10 luglio, è uno degli appuntamenti clou del prestigioso torneo londinese, con entrambi i campioni a caccia di un posto nella finale di Wimbledon 2026.

L'italiano Jannik Sinner, campione in carica dopo aver trionfato su Carlos Alcaraz nell'ultima edizione, ha dimostrato un percorso impeccabile finora, superando avversari di calibro come Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff.

Dall'altra parte della rete, il serbo Novak Djokovic, sette volte vincitore del torneo, ha raggiunto la semifinale eliminando Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin e Auger-Aliassime, confermando la sua straordinaria forma.

La sfida tra i due giganti del tennis è fissata come secondo match sul campo Centrale. L'inizio è stimato intorno alle ore 18, subito dopo la conclusione dell'incontro che vedrà protagonisti Zverev e Fery. L'attesa è palpabile per questo confronto che promette emozioni e grande spettacolo.

I precedenti tra Sinner e Djokovic raccontano di una rivalità equilibrata: in undici scontri diretti, Sinner conduce per sei vittorie a cinque. Tuttavia, l'ultimo incrocio tra i due ha visto la vittoria di Djokovic, che ha avuto la meglio sull'azzurro nella semifinale degli scorsi Australian Open, imponendosi in un match combattutissimo durato cinque set.

Dove seguire Sinner-Djokovic: diretta tv e streaming

Gli appassionati di tennis potranno seguire la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic in diretta televisiva su diversi canali. La trasmissione sarà disponibile sui canali Sky Sport e, per chi desidera la visione in chiaro, su Tv8. Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà accessibile tramite l'applicazione Sky Go, sulla piattaforma NOW e attraverso il sito web Tv8.it. Un'occasione imperdibile per assistere a uno dei match più importanti della stagione tennistica.

Le dichiarazioni di Sinner dopo il successo su Struff

Dopo la sua convincente vittoria nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, Jannik Sinner ha condiviso le sue impressioni.

Il tennista ha sottolineato la difficoltà dell'incontro, dichiarando: “È stata molto dura perché si tratta di un giocatore difficile da affrontare”. Ha poi aggiunto dettagli sulla dinamica del match: “Lui ha iniziato meglio di me, ero un po' in difficoltà poi sono entrato in partita, sono rimasto lì mentalmente e ho cominciato a servire meglio, quindi sono contento di essere tornato in semifinale”.

Il numero uno al mondo ha proseguito la sua analisi, evidenziando l'importanza del secondo set: “Nel secondo set poteva finire in un altro modo e c'era una grande differenza nel vincerlo e nel perderlo, mentre nel terzo ero più rilassato. Sono contento di avere chiuso in tre set, ma è stata dura”. Sinner ha anche riflettuto sul lavoro svolto dopo il Roland Garros: “Abbiamo lavorato tanto dopo Parigi per capire cosa era successo, ci siamo preparati al meglio e oggi mi sentivo a mio agio.

Spero non mi succeda più, ma se dovesse risuccedere dovremo cambiare qualcosa. Per ora mi godo la semifinale”. Le sue parole riflettono la consapevolezza e la determinazione nel percorso verso la finale di Wimbledon 2026.