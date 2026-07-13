Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'osservanza di un solenne minuto di silenzio prima della partita Francia-Spagna, un gesto significativo in occasione del decimo anniversario dell'attentato terroristico che ha colpito la Promenade des Anglais a Nizza. L'annuncio, diffuso tramite un messaggio pubblicato sul suo account X, ha visto Macron esprimere parole di gratitudine e memoria: “Un minuto di silenzio verrà osservato prima di Francia‑Spagna in omaggio alle vittime dell’attentato di Nizza, a dieci anni dal 14 luglio 2016. Grazie al presidente della Fifa di aver risposto alla richiesta della Francia e di tutti i francesi mobilitati.

Non dimenticheremo mai”. Questo tributo sportivo si unisce alle numerose iniziative per ricordare una delle pagine più dolorose della storia recente francese.

Le commemorazioni a Nizza: un ricordo indelebile

Per onorare la memoria delle ottantasei vittime di quella tragica notte, la città di Nizza ha previsto una serie di eventi commemorativi. Tra questi, spicca la proiezione nel cielo di ottantasei fasci di luce blu, uno per ciascuna persona scomparsa, che illumineranno la notte alle ore 22:34. Questo orario non è casuale: segna il momento esatto in cui il camion dell’attentatore, Mohamed Lahouaiej‑Bouhlel, interruppe la sua corsa sulla Promenade, seminando morte e profondo dolore tra la folla che celebrava la festa nazionale.

Il sindaco di Nizza, Eric Ciotti, ha voluto sottolineare la natura di questo omaggio, definendolo “semplice, sobrio, ma potente”, un tributo rivolto non solo ai cittadini di Nizza ma all'intera nazione e al mondo, a testimonianza di un ricordo che resta indelebile.

Il decennale dell'attentato: un programma di ricordo nazionale

Le celebrazioni per il decennale dell'attentato hanno preso il via già la mattina precedente il 14 luglio, con una toccante marcia del ricordo che ha percorso le vie di Nizza, coinvolgendo la comunità in un momento di raccoglimento collettivo. Il giorno dell'anniversario, dopo aver presieduto la tradizionale parata militare sugli Champs‑Élysées a Parigi, il presidente Macron si recherà a Nizza per partecipare a una cerimonia ufficiale, prevista per le ore 18:00.

La serata proseguirà con uno spettacolare show di duemilasei droni che illumineranno la celebre Promenade des Anglais, creando un'atmosfera di riflessione e omaggio alle vittime. I tradizionali fuochi d'artificio, che solitamente concludono le celebrazioni del 14 luglio alla Tour Eiffel, sono stati eccezionalmente anticipati alla sera precedente, per lasciare spazio e centralità alle commemorazioni di Nizza.

Questi eventi si inseriscono nel quadro delle celebrazioni ufficiali per il decennale dell'attentato che, il 14 luglio 2016, causò la morte di ottantasei persone e il ferimento di oltre quattrocento, lasciando una ferita profonda nella memoria collettiva e nella storia della Francia. La mobilitazione nazionale e il gesto del minuto di silenzio rappresentano un impegno a non dimenticare e a mantenere viva la memoria di chi ha perso la vita in quella tragica circostanza.