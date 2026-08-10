Marriott Bonvoy, programma di viaggio e Official Hotel Partner dell'Australian Open, ha annunciato la tennista filippina Alex Eala quale volto della campagna "Tennis The World" per l'Asia Pacifico (esclusa la Cina). Questa iniziativa globale è chiave per il programma di fidelizzazione, promuovendo i Marriott Bonvoy Moments tramite esperienze sportive autentiche e ispirazionali.

Eala ha espresso entusiasmo per la partnership, sottolineando l'importanza del viaggio nel suo percorso da tennista, come opportunità per scoprire nuovi luoghi e creare ricordi.

La collaborazione con Marriott Bonvoy riflette una fiducia condivisa nel potere delle esperienze significative e nella connessione con i fan.

Accesso esclusivo Australian Open 2027

In concomitanza con la campagna, Marriott Bonvoy offre ai membri un accesso anticipato esclusivo ai biglietti per l'Australian Open 2027. L'evento si terrà dall'11 al 31 gennaio 2027 al Melbourne Park di Melbourne, Australia. Questa sesta collaborazione consecutiva tra Marriott Bonvoy e l'Australian Open permette ai membri di assicurarsi i posti per uno dei tornei tennistici più prestigiosi al mondo.

Alex Eala: talento e ispirazione per Marriott Bonvoy

Alex Eala è ambasciatrice per una nuova generazione di appassionati di tennis e viaggiatori.

John Toomey, Chief Commercial Officer APEC di Marriott International, ha accolto Eala, evidenziando i valori del programma: autenticità, ispirazione e forte legame con la regione. La sua ascesa, con un titolo WTA e vittorie contro le migliori, testimonia talento, resilienza e determinazione. Marriott Bonvoy supporta il suo percorso, avvicinando i membri al gioco tramite esperienze esclusive e momenti indimenticabili.

Questa collaborazione rafforza il legame di Marriott Bonvoy con lo sport, offrendo nuove opportunità ai membri e consolidando lo status di Alex Eala come ambasciatrice del tennis asiatico.