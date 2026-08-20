La nuova stagione del basket romano si apre all'insegna di grandi aspettative, con una chiara dichiarazione d’intenti da parte di Luka Doncic, il nuovo leader della formazione capitolina. In occasione della presentazione ufficiale della squadra, Doncic ha affermato con determinazione: “Vogliamo giocarcela con tutti”. L’atleta, giunto a Roma per guidare l’ambizioso progetto sportivo, ha voluto sottolineare la profonda determinazione del gruppo e la ferma volontà di affrontare ogni singola partita con il massimo impegno e senza alcun timore reverenziale nei confronti di qualsiasi avversario.

Questa filosofia aggressiva e proattiva mira a infondere fiducia e a stabilire un nuovo standard per la squadra.

La squadra, che si presenta profondamente rinnovata nel suo assetto, si prepara ad affrontare il campionato con un palpabile entusiasmo e un marcato spirito di rivalsa. L’obiettivo primario dichiarato è quello di costruire una realtà sportiva solida e competitiva, capace non solo di entusiasmare i tifosi con prestazioni di alto livello, ma anche di riportare la città di Roma ai vertici del basket nazionale. Doncic ha ribadito la sua visione, aggiungendo: “Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che ci attendono, ma il nostro gruppo è unito e fortemente motivato. Vogliamo dimostrare il nostro valore sul campo, partita dopo partita”.

L’ambiente romano, storicamente e profondamente appassionato di pallacanestro, accoglie con grande entusiasmo questa nuova avventura, nella sincera speranza di vedere la squadra protagonista già dalle prime e cruciali giornate di campionato.

Un progetto ambizioso che coinvolge la comunità

Il progetto della Roma SPQR Basket trascende i meri aspetti sportivi, mirando a un coinvolgimento profondo e capillare dell’intera comunità cittadina. Il dirigente Nelson ha espresso chiaramente questa visione, dichiarando: “Vogliamo che il progetto renda orgogliosa la città”. L’intenzione è quella di edificare una squadra che non sia solo un’eccellenza sul parquet, ma che diventi un autentico punto di riferimento per i giovani e per tutti gli appassionati di basket, promuovendo attivamente valori fondamentali come la lealtà, l’impegno e il vero spirito di squadra.

La società ha investito strategicamente su un equilibrato mix di esperienza consolidata e talento emergente, affidando a Doncic il ruolo cruciale di trascinatore, sia all’interno del campo da gioco che al di fuori, come figura carismatica e ispiratrice per l’intera organizzazione.

Le prospettive e le sfide della stagione

La stagione che si appresta a iniziare rappresenta una sfida importante e stimolante per la Roma SPQR Basket. Il calendario propone fin da subito incontri impegnativi, che metteranno alla prova la tempra e la coesione del gruppo, ma la squadra appare determinata ad affrontarli con coraggio, ambizione e una chiara strategia. L’entusiasmo contagioso della piazza romana e la presenza carismatica di un campione del calibro di Luka Doncic alimentano concretamente le speranze di un campionato da veri protagonisti.

Il club punta con decisione a consolidare la propria identità sportiva e a costruire basi solide e durature per il futuro, con l’obiettivo finale di riportare il basket romano ai massimi livelli nazionali, riaffermando la sua posizione di eccellenza nel panorama cestistico italiano.