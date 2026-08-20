La BC Roma ha inaugurato ufficialmente la sua stagione con il primo allenamento del training camp, tenutosi il 20 agosto 2026 presso il Cpo Giulio Onesti nella capitale. La nuova società, guidata dall’azionista di maggioranza Donnie Nelson, ha acquisito il titolo sportivo da Cremona e vanta tra i suoi soci la stella NBA Luka Doncic. L’obiettivo primario è il ritorno nell’élite del basket nel più breve tempo possibile, sebbene con la consapevolezza delle sfide che il percorso presenta.

Il progetto sportivo e le figure chiave

Con il roster ormai definito, i giocatori della BC Roma hanno iniziato la preparazione sotto la guida di coach Alessandro Magro.

L'allenatore ha espresso chiare ambizioni per il club, dichiarando: “Questo può essere un club con ambizioni alte. L’obiettivo è creare un’identità di squadra e provare a competere con tutti”. Magro ha riconosciuto la natura impegnativa del campionato e dell’Eurocup, ma ha ribadito l'intenzione di sviluppare una pallacanestro piacevole e che possa rappresentare al meglio la città.

Il progetto vede la partecipazione di figure di spicco come Valerio Bianchini, nel ruolo di presidente onorario, e Sergio Scariolo, nominato Special Advisor for Basketball Strategy. Il gruppo di tredici giocatori include nomi come Nico Mannion, Giovanni Emejuru, Trentyn Flowers, Corey Davis, Jesse Edwards, Michael Iuzzolino, Marco Simonovic, Andrea Mezzanotte, Arturs Strautiņš, Gerald Ayayi, Erik Stevenson, Paul Watson e Giannis Odzebe.

Simonovic, al suo ritorno in Italia dopo otto anni, ha mostrato fiducia: “Se giochiamo bene e ci capiamo siamo una buona squadra e possiamo arrivare fino ai playoff”.

Strategia e orizzonti futuri del club

La nomina di Sergio Scariolo, già allenatore del Real Madrid, a consulente speciale per la strategia della BC Roma, evidenzia l'ambizione del club. Il suo compito si concentrerà sullo sviluppo di strategie cestistiche, sull'evoluzione tecnica e sulla costruzione di una cultura sportiva integrata, con un focus specifico sulla valorizzazione dei giovani talenti. È stato precisato che il suo ruolo sarà di supporto e non interferirà con le decisioni tecniche di coach Alessandro Magro.

La BC Roma SPQR si appresta a competere nella LBA Serie A e nell'Eurocup.

Il club, nato dall'acquisizione della licenza sportiva del Vanoli Cremona, è sostenuto dalla partecipazione di Luka Doncic come socio e dalla leadership di Donnie Nelson. Tra gli obiettivi a lungo termine, la società mira a raggiungere la massima competizione europea e, in una visione più ampia, a una possibile partecipazione a una futura NBA in Europa.