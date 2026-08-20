Il documentario “Novak Djokovic: The Wolf in Winter” debutta oggi su Prime Video, offrendo un ritratto inedito del campione serbo. Il film esplora la sua straordinaria carriera, i trionfi ineguagliabili e le profonde tensioni interiori che lo hanno accompagnato lungo il percorso. Diretto da Jason Hehir, l'opera approfondisce il viaggio umano e sportivo di Djokovic, tra vittorie epocali, pressioni costanti e intime riflessioni personali.

Il peso della perfezione: gloria e inquietudine

A 39 anni, Novak Djokovic ha riscritto la storia del tennis, detenendo il record di 24 titoli del Grande Slam e vantando una medaglia d’oro olimpica.

Nonostante questa serie di successi straordinari, il documentario rivela come la gloria non abbia mai del tutto placato un persistente senso di inadeguatezza. “La maledizione di raggiungere ogni possibile traguardo nel nostro sport è che qualsiasi cosa in meno non è abbastanza buona”, confessa Djokovic nel film. E aggiunge: “La sensazione di non essere abbastanza bravo mi accompagna da molto tempo. È ancora con me.”

Questa ricerca incessante della perfezione emerge anche in momenti chiave della sua carriera agonistica. Il documentario mostra ad esempio la vittoria in cinque set contro Jannik Sinner agli Australian Open e la semifinale contro Carlos Alcaraz.

Anche di fronte a prestazioni di altissimo livello, Djokovic le definisce “grandi, incredibili… ‘Sì, sì, ma non abbastanza buone.’”

Le voci del tennis: analisi e prospettive

Il film si arricchisce dei contributi di figure di spicco del mondo del tennis, che offrono uno sguardo privilegiato sulla complessa personalità del campione. Andre Agassi, suo ex allenatore, osserva: “Quando lo allenavo, ho davvero sollevato il cofano di ciò che lo fa funzionare… Sono rimasto sorpreso da quanto buio avesse bisogno di sentire per tirare fuori il massimo da se stesso.” Questa prospettiva evidenzia le forze primordiali e talvolta contraddittorie che animano il fuoriclasse serbo.

Jim Courier, ex numero uno e analista per Tennis Channel, aggiunge un’ulteriore sfumatura: “Novak gioca al meglio in un leggero stato di agitazione… si impegnerà a vincere la partita e invece di rivolgersi alla sua squadra per festeggiare, si girerà e indicherà gli agitatori sugli spalti.” Un’immagine che sottolinea la sua capacità di trarre forza anche dalle provocazioni esterne.

Riguardo al suo futuro, Djokovic ha espresso il desiderio di difendere l’oro olimpico a Los Angeles. Tuttavia, Agassi riflette sulla natura effimera della carriera sportiva: “La fine, quando arriva, arriva sempre velocemente.” Un monito sulla necessità di non attendere troppo a lungo, non per l'incapacità di vincere, ma per poter dedicare tempo alla vita oltre il campo.

Dietro le quinte: produzione e protagonisti

Il documentario “Novak Djokovic: The Wolf in Winter” è stato diretto da Jason Hehir, già acclamato autore di “The Last Dance”. La produzione è stata curata da Words + Pictures, Little Room Films, Sweet Relief e Sadoux Productions. L'opera debutta oggi, 20 agosto, in esclusiva su Prime Video, raggiungendo gli spettatori in oltre 240 Paesi e territori.

Il film offre un accesso privilegiato alla vita di Djokovic, mostrando momenti di allenamento intenso e scorci della sua vita familiare. Le interviste includono la moglie Jelena, altri membri della famiglia e leggende del tennis come Rafael Nadal, Pete Sampras, Boris Becker e Jim Courier. Contribuiscono al racconto anche voci autorevoli del giornalismo sportivo, tra cui Mary Carillo e Patrick McEnroe.

La prima mondiale del documentario si è tenuta a luglio a New York, un evento che ha visto la partecipazione di ospiti illustri del calibro di Zlatan Ibrahimović, John McEnroe, Anna Wintour e Mike Tyson, a testimonianza dell'ampio interesse suscitato dalla figura di Novak Djokovic.