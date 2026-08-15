Il quarterback rookie Quinn Ewers, selezionato dai Miami Dolphins al settimo giro del draft, ha affrontato un esordio complesso nella prima partita di preseason contro i Washington Commanders. La sua prestazione è stata caratterizzata da evidenti difficoltà: ha completato solamente uno degli otto passaggi tentati, totalizzando 27 yard, subendo un sack e lanciando un'intercettazione che ha pesantemente condizionato il suo debutto. L'episodio più critico si è verificato nel secondo quarto, quando un suo lancio verso la sideline destra è stato facilmente intercettato dal safety avversario Quan Martin, in assenza di qualsiasi compagno di squadra in posizione utile per la ricezione.

Questa performance di Ewers ha avuto un impatto significativo sull'andamento complessivo della gara. I Dolphins, dopo un promettente avvio guidato dal quarterback titolare Malik Willis, hanno subito tre turnover e perso slancio. Ewers ha partecipato a cinque dei primi sei drive offensivi della squadra, ma la sua incapacità di dare continuità all'attacco ha portato a una serie di turnover on downs, punt e all'intercettazione, permettendo ai Commanders di segnare venti punti consecutivi e di aggiudicarsi la vittoria. La serata si è rivelata un campanello d'allarme per il giovane prospetto.

Le prospettive di Quinn Ewers dopo il difficile debutto

La situazione del giovane quarterback si è fatta immediatamente delicata.

La sua prestazione ha sollevato seri interrogativi sulla sua capacità di ricoprire il ruolo di backup affidabile per Malik Willis, una posizione cruciale per una squadra che mira a migliorare i risultati delle stagioni precedenti. Ewers, che ha ancora due anni di contratto da rookie, si trova ora sotto pressione per dimostrare di poter competere a un livello più elevato nelle prossime uscite. La concorrenza interna, tuttavia, non ha offerto alternative convincenti: il terzo quarterback Cam Miller ha registrato solo tre completi su undici tentativi, con due intercettazioni a suo carico.

Nonostante le recenti difficoltà, Ewers aveva mostrato alcuni segnali positivi nella stagione precedente, lanciando per 622 yard, tre touchdown e tre intercettazioni in quattro apparizioni.

Tuttavia, la pressione è ora molto alta: senza un netto miglioramento nelle prossime partite di preseason, il rischio di essere tagliato dal roster dei Dolphins non può essere escluso. La sua capacità di adattamento e di reazione sarà fondamentale per il suo futuro nella lega.

Il riscatto nella seconda amichevole contro i Lions

Nella successiva partita di preseason, disputata contro i Detroit Lions, Ewers ha saputo reagire in modo convincente alle critiche e alle aspettative, offrendo una prestazione decisamente più solida e incoraggiante. In questa occasione, il quarterback ha completato undici passaggi su diciassette, totalizzando 116 yard e lanciando due touchdown. Entrambe le segnature sono state il frutto di una proficua collaborazione con il ricevitore Theo Wease Jr.

Il secondo di questi touchdown, un passaggio da otto yard, si è rivelato il punto di svolta, assicurando la vittoria finale ai Dolphins per 24-17.

Questa evidente crescita di Ewers, unita alla solidità dimostrata dal gioco di corsa della squadra e a una buona prova della difesa, offre segnali incoraggianti in vista delle prossime sfide di preseason. Il prossimo impegno vedrà i Dolphins giocare in casa contro i Jacksonville Jaguars, un'opportunità cruciale per Ewers per confermare i progressi mostrati e, potenzialmente, consolidare la sua posizione all'interno del roster. La sua evoluzione sarà attentamente monitorata.