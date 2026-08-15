Manila Esposito si è affermata come protagonista assoluta agli Europei di ginnastica artistica in corso a Zagabria, conquistando la medaglia d’oro nel corpo libero. L’atleta napoletana, già campionessa europea all-around, aggiunge così un nuovo prestigioso titolo al suo palmarès, consolidando la sua posizione tra le migliori ginnaste del continente.

Oltre al trionfo al corpo libero, Esposito ha ottenuto anche la medaglia d’argento alla trave, dimostrando la sua versatilità e il suo valore tecnico. La giornata ha visto brillare altre azzurre: Elisa Iorio ha conquistato l’argento alle parallele asimmetriche, mentre Giulia Perotti ha completato il podio con il bronzo nella stessa specialità.

Questi risultati evidenziano l’ottimo stato di forma della squadra italiana femminile, capace di imporsi in più attrezzi e di portare a casa un bottino importante in una delle competizioni più attese della stagione.

Le stelle in gara a Zagabria

La rassegna continentale di Zagabria vede la partecipazione di quaranta delegazioni e oltre 160 ginnaste senior. La competizione femminile, in programma dal 13 al 16 agosto, include tra le atlete più attese, oltre a Manila Esposito, nomi di spicco come la campionessa mondiale Angelina Melnikova e la giovane Elena Colas, al debutto tra le senior. Ginnaste di alto livello come Karina Schoenmaier, Alba Petisco, Ruby Evans, Sabrina Maneca-Voinea, Naomi Visser e molte altre, rendono la competizione avvincente e di altissimo profilo tecnico.

L'Italia protagonista e il futuro

Il successo di Manila Esposito e delle altre azzurre conferma la crescita della ginnastica artistica italiana a livello europeo. La capacità di salire sul podio è un segnale importante per i prossimi appuntamenti internazionali. L’edizione di Zagabria si distingue per il ritorno di alcune stelle e l'emergere di giovani talenti. Grazie ai risultati ottenuti, l’Italia si candida a un ruolo da protagonista nelle future competizioni.