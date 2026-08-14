La Juventus ha ufficialmente definito il suo quinto rinforzo per la stagione estiva, assicurandosi le prestazioni di Jhon Lucumí. Il difensore centrale colombiano è ormai a un passo dal completare il suo trasferimento dal Bologna alla squadra bianconera di Torino. L'operazione prevede un esborso di 20 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori bonus, per il cartellino del calciatore. Il ventottenne Lucumí è atteso a Torino per sostenere le visite mediche di rito entro i prossimi due giorni, passaggio fondamentale prima della firma definitiva con il club piemontese.

Il percorso di Lucumí e i nuovi acquisti bianconeri

Il passaggio di Jhon Lucumí alla Juventus chiude un capitolo importante della sua carriera con il Bologna. Il difensore colombiano saluta il club felsineo dopo tre stagioni e mezzo e ben 152 presenze, impreziosite dalla vittoria della Coppa Italia. Questo trasferimento si configura come il quinto acquisto in entrata per la Juventus in questa finestra di mercato estiva, a testimonianza di una strategia mirata al rafforzamento della squadra. Lucumí si unisce a una lista di nuovi volti che include Jeff Ekhator, Zeki Celik, Kolo Muano e Kerim Alajbegovic, nomi che delineano le ambizioni bianconere.

Aspetti economici e le motivazioni del trasferimento

L'arrivo di Jhon Lucumí a Torino è imminente, con le visite mediche programmate entro i prossimi due giorni. Questa rapidità conferma l'intenzione di definire l'operazione senza indugi. Il Bologna riceverà una somma di 20 milioni di euro, a cui si aggiungeranno i bonus pattuiti. Questa cifra rappresenta un importante introito per le casse del club emiliano ed è un chiaro indicatore dell'elevato apprezzamento per le prestazioni e il rendimento costante che il difensore colombiano ha saputo garantire nelle stagioni precedenti. Il valore del giocatore è stato pienamente riconosciuto.

Strategia di mercato e le prospettive future

La trattativa per Jhon Lucumí era in fase avanzata da diverse settimane, culminando ora con l'accordo definitivo.

Un fattore determinante è stata la scadenza della clausola rescissoria, originariamente fissata a 28 milioni di euro. Questa circostanza ha offerto alla Juventus l'opportunità di negoziare a condizioni economiche più vantaggiose, ottimizzando l'investimento. Il club bianconero ha accelerato i tempi dell'operazione, spinto anche da precise motivazioni di bilancio, con l'obiettivo di realizzare una plusvalenza immediata. Da parte sua, Lucumí ha espresso il suo pieno consenso al trasferimento, manifestando una chiara voglia di affrontare una nuova sfida professionale dopo l'esperienza in Emilia. Questo passaggio rappresenta per lui un'occasione per consolidare la sua carriera.