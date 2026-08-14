Iga Swiatek e Ben Shelton hanno conquistato rispettivamente il WTA 1000 di Toronto e il Masters 1000 di Montreal, siglando importanti successi nel tennis internazionale. La polacca si aggiudica il suo primo titolo stagionale, mentre lo statunitense celebra il suo quarto trofeo dell'anno, confermando il loro eccellente stato di forma.

Nel torneo femminile, Iga Swiatek ha dominato la finale del WTA 1000 di Toronto, imponendosi con un netto 6-2, 6-3 sulla kazaka Elena Rybakina. Questa vittoria segna il primo successo della polacca in Canada e il suo primo titolo del 2026.

Ex numero uno mondiale e sei volte vincitrice del Grande Slam, Swiatek non aveva raggiunto una finale in stagione. Grazie a questo trionfo, la sua posizione nel ranking WTA migliora dall'ottavo al quinto posto, proprio alla vigilia degli US Open.

La finale ha visto una Swiatek determinata e in pieno controllo. Rybakina, numero due del mondo e campionessa dell’Australian Open, è apparsa affaticata, dopo la lunga semifinale contro Coco Gauff, terminata a tarda notte. Il successo di Swiatek interrompe un digiuno di titoli di undici mesi ed è il primo trofeo conquistato con il nuovo allenatore, Francis Roig. Dopo la partita, Swiatek ha dedicato il titolo a "tutti coloro che stanno affrontando giudizi ingiusti e odio, incoraggiandoli a continuare e a crescere".

Il valore storico della vittoria di Swiatek

La vittoria di Iga Swiatek a Toronto assume un significato storico. Con questo titolo, la polacca raggiunge dodici tornei WTA 1000 vinti in carriera, superando Aryna Sabalenka e avvicinandosi al record assoluto di Serena Williams (tredici successi). Il suo bilancio nelle finali del circuito WTA si attesta su ventisei vittorie e cinque sconfitte, evidenziando la sua capacità di imporsi nei momenti cruciali. Questo successo, il primo con Francis Roig, apre un nuovo capitolo nella sua brillante carriera.

Il trionfo di Ben Shelton a Montreal

Nel circuito maschile, il Masters 1000 di Montreal ha visto il trionfo di Ben Shelton. Lo statunitense ha sconfitto il connazionale Brandon Nakashima con il punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e ventinove minuti.

Per Shelton, attualmente numero sei della classifica ATP, questo è il quarto titolo della stagione, aggiungendosi ai successi a Dallas, Monaco di Baviera e Stoccarda. Questa vittoria a Montreal conferma il momento positivo dello statunitense, che si afferma sempre più come protagonista nel tennis mondiale.