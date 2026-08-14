Ad agosto, i manager di Major League Baseball sono stati valutati, evidenziando eccellenze e difficoltà. Le pagelle, in lettere, riflettono andamento e scelte tecniche.

Tra i migliori, spiccano Pat Murphy (Milwaukee Brewers) e Kevin Cash (Tampa Bay Rays), entrambi con 'A'. Una 'A-' è andata a Dave Roberts (Dodgers), Chad Tracy (Red Sox), Will Venable (White Sox) e Walt Weiss (Braves).

Le valutazioni inferiori

Non tutti hanno convinto. Dan Wilson (Mariners) ha ricevuto una 'F', il voto più basso. Con 'D-' Matt Quatraro (Royals); con 'D' Craig Albernaz (Orioles), Kurt Suzuki (Angels) e Tony Vitello (Giants).

Tra i voti intermedi, una 'C' è stata assegnata a Terry Francona (Reds), Stephen Vogt (Guardians) e Andy Green (Mets). Valutazioni 'B' o 'B+' sono andate a Torey Lovullo (Diamondbacks), Craig Counsell (Cubs), AJ Hinch (Tigers) e Aaron Boone (Yankees).

Criteri e impatto

Le valutazioni considerano risultati, gestione del gruppo e scelte tattiche. Voti alti premiano adattabilità e valorizzazione del potenziale. Voti bassi evidenziano difficoltà: risultati deludenti o gestione inadeguata.

La costante pressione sui manager e la variabilità delle valutazioni sono influenzate da infortuni, cambi di roster e andamento delle partite. Le squadre con manager sotto osservazione potrebbero valutare cambiamenti; chi ha ottenuto voti alti rafforza la propria posizione.