Poste Italiane accompagna Taranto durante i XX Giochi del Mediterraneo mettendo a disposizione la propria rete di uffici e una serie di iniziative filateliche dedicate alla manifestazione sportiva.

Venti uffici al servizio della città

Sono 20 gli uffici postali attivi a Taranto, a disposizione dei cittadini ma anche di atleti, delegazioni e visitatori arrivati in città per i Giochi.

"Taranto sta vivendo settimane importanti, con la presenza di atleti, delegazioni e visitatori arrivati in città per i Giochi - ha commentato Pasquale Cervino, direttore dell'ufficio postale di via Plateja - Per noi significa continuare a svolgere il nostro lavoro quotidiano al servizio della comunità, mettendo a disposizione una rete di uffici e servizi per chi vive e frequenta il territorio.

È motivo di soddisfazione poter accompagnare questa manifestazione anche attraverso le iniziative filateliche dedicate a Taranto 2026".

Il francobollo dedicato ai Giochi

Le iniziative filateliche sono entrate nel vivo il 21 agosto, con l'emissione del francobollo dedicato ai Giochi del Mediterraneo. La presentazione si è svolta a bordo della nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese.

Per l'occasione sono stati realizzati anche uno speciale annullo e un folder dedicato alla manifestazione.

Dal 27 agosto al 1° settembre, a partire dalle 18, sarà inoltre attiva una postazione filatelica al Fan Village di piazza Garibaldi. Qui sarà possibile acquistare i prodotti dedicati a Taranto 2026 e richiedere lo speciale annullo.

Due postazioni per la cerimonia di chiusura

Il 3 settembre, giorno della cerimonia di chiusura dei Giochi, saranno invece operative due postazioni filateliche allo stadio Erasmo Iacovone, a partire dalle 16.

I prodotti filatelici dedicati alla manifestazione sono inoltre disponibili negli uffici postali di Taranto e della provincia.