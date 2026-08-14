Iga Swiatek ha interrotto una lunga sequía di quasi undici mesi senza vittorie nel circuito WTA, conquistando il titolo al National Bank Open di Toronto. La tennista polacca ha dimostrato una determinazione incrollabile, superando in finale Elena Rybakina con un netto 6-2, 6-3. Questo successo non è solo il suo primo titolo della stagione 2026 e il ventiseiesimo in carriera, ma porta con sé un messaggio profondo e personale che Swiatek ha voluto condividere con il mondo.

Durante la cerimonia di premiazione, la campionessa ha dedicato la sua vittoria a chi, come lei, si trova spesso a dover affrontare giudizi ingiusti e messaggi di odio.

Con parole sentite, Swiatek ha dichiarato: “Voglio dedicare questo titolo a tutti coloro che stanno affrontando giudizi ingiusti e odio. Continuate a spingere, a crescere, a concentrarvi su voi stessi perché sapete cosa è meglio per voi. Ricordate sempre cosa vi aspetta e cosa potrebbe essere possibile”. Ha poi spiegato come abbia trasformato la frustrazione per le critiche ricevute in una potente motivazione, sottolineando che “il giudizio ingiusto e a volte le persone che giudicano e odiano” sono una realtà per chi è sotto i riflettori, e che è fondamentale “trovare il modo di proteggersi e andare avanti”.

Un percorso di resilienza e consapevolezza

Swiatek ha rivelato di aver gestito le emozioni negative con grande lucidità durante il torneo, permettendo loro di emergere solo dopo la vittoria.

“Non mi sono fissata su questi sentimenti durante la settimana, ma le emozioni di vincere il mio primo grande titolo dell’anno hanno portato a galla molti pensieri. Sono orgogliosa di aver seguito il mio percorso senza lasciarmi definire da ciò che accade fuori”, ha affermato. Ha inoltre enfatizzato l’importanza di una profonda concentrazione su se stessi: “È importante creare uno spazio per potersi concentrare su se stessi. Non è facile, ma il meglio di queste due settimane è stato proprio riuscire a lasciar andare la rabbia e a focalizzarmi sulla crescita e sul progresso”. Questo approccio evidenzia una maturità sportiva e personale in costante evoluzione.

Il trionfo di Toronto segna anche un nuovo capitolo nella carriera di Swiatek, essendo il primo titolo ottenuto con il nuovo allenatore, lo spagnolo Francis Roig.

Questa vittoria le ha permesso di raggiungere quota dodici titoli nei tornei WTA 1.000, superando Aryna Sabalenka e avvicinandosi al record assoluto di Serena Williams. Il successo in Canada appare come la chiusura di un periodo sfidante e l’apertura di una nuova fase caratterizzata da maggiore consapevolezza e determinazione.

La performance dominante e il messaggio ispiratore

Nel corso del torneo, Swiatek ha dimostrato una forma eccellente, battendo ben quattro avversarie tra le prime venti del ranking mondiale. Il suo stile di gioco aggressivo, contraddistinto da un gioco di gambe instancabile e colpi potenti, è stato determinante per dominare la finale contro Rybakina. Il titolo conquistato a Toronto non solo rafforza la sua posizione tra le protagoniste del circuito femminile, ma porta il suo bilancio nelle finali WTA a un impressionante ventisei vittorie e cinque sconfitte.

Con questa affermazione, Iga Swiatek non solo si rilancia prepotentemente nella stagione in corso, ma offre un messaggio di speranza e incoraggiamento. Le sue parole, rivolte a chiunque si senta giudicato o ostacolato, risuonano come un potente invito a non arrendersi, a credere nelle proprie possibilità e a perseverare nel proprio percorso, sia dentro che fuori dal campo da tennis.