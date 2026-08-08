Il campione francese di nuoto, Léon Marchand, ha annunciato la sua rinuncia a gareggiare nelle specialità dei 200 e 400 metri misti in occasione dei prossimi Europei di nuoto. La decisione, ufficializzata dalla Federazione francese tramite un comunicato, è stata presa a seguito di un infortunio all'adduttore che, sebbene in fase di miglioramento, presenta ancora un rischio di ricaduta.

Sébastien Le Garrec, medico della nazionale francese, ha fornito dettagli sull'accaduto, spiegando le motivazioni dietro questa scelta precauzionale. “L’evoluzione dell’infortunio è favorevole e la cicatrizzazione è in gran parte completata.

Tuttavia, affrontare i 200 e 400 metri misti comporta un rischio, seppur non elevato, di ricaduta e, per preservare il prosieguo della competizione, si è deciso di non partecipare a queste gare”, ha dichiarato Le Garrec, sottolineando l'importanza di tutelare l'atleta in vista degli impegni futuri.

Il programma di Marchand agli Europei

Nonostante il ritiro dalle sue due gare preferite, che lo vedono tra i protagonisti più attesi, Léon Marchand rimane iscritto ad altre importanti competizioni. Il nuotatore francese, infatti, sarà regolarmente in vasca per i 200 metri farfalla e i 400 metri stile libero. Queste prove sono considerate meno impegnative per l'adduttore infortunato, permettendo a Marchand di continuare la sua partecipazione agli Europei senza compromettere ulteriormente la sua condizione fisica.

Dettagli sull'infortunio all'adduttore

L'origine dell'infortunio che ha costretto Marchand a questa rinuncia risale allo scorso 30 giugno. Il problema all'adduttore si è manifestato durante le batterie dei 200 metri rana ai campionati francesi di nuoto. Già in quell'occasione, il campione aveva mostrato segni di affaticamento, tanto da dover rinunciare alla finale dei 200 metri rana a causa del dolore percepito.

Gli esami medici successivi non avevano evidenziato lesioni gravi, ma lo staff medico aveva comunque optato per uno stop precauzionale in vista degli Europei, una decisione che ora si è concretizzata nel ritiro dalle gare miste. Nonostante la cicatrizzazione sia ormai in gran parte completata, la prudenza ha prevalso per evitare qualsiasi rischio che potesse compromettere la sua performance o la sua salute a lungo termine.

In un contesto di gestione attenta del suo percorso agonistico, si considera anche la possibilità che Marchand possa aggiungere altre gare al suo programma europeo, qualora le sue condizioni fisiche lo permettano. Tra le specialità ipotizzate, figurano nuovamente i 200 misti, i 400 misti e i 200 farfalla, a dimostrazione di una potenziale flessibilità nel suo calendario, sempre subordinata al pieno recupero e al parere dello staff medico.