Elisa Cosetti ha conquistato una storica medaglia d’argento nei tuffi dalle grandi altezze (20 metri) agli Europei di nuoto che si sono svolti a Parigi. L’atleta italiana ha totalizzato un punteggio complessivo di 297.20 punti dopo gli ultimi due round della competizione, riscrivendo la sua storia in questa disciplina. Questo eccezionale risultato segna un significativo progresso rispetto a quattro anni fa, quando a Roma 2022 Cosetti aveva ottenuto il terzo posto al suo debutto assoluto in una gara internazionale.

Già dopo i primi due salti di giovedì, Cosetti si era saldamente posizionata al secondo posto con 141.80 punti.

Questo piazzamento era stato frutto di un salto mortale rovesciato in tre posizioni, valutato 58.50 punti, e di un doppio salto mortale indietro con un avvitamento, a cui erano stati assegnati 83.30 punti. In quella fase iniziale, la classifica vedeva in testa l’ucraina Nelli Chukanivska con 152.30 punti, seguita dalla svizzera Morgane Herculano (138.60 punti) e dalla tedesca Iris Schmidbauer (136.35 punti).

La prestazione decisiva di Cosetti

Elisa Cosetti ha saputo mantenere la sua posizione d'argento grazie a una prestazione impeccabile negli ultimi tuffi. Ha eseguito un triplo barani avanti carpiato, che le è valso 68.90 punti, distinguendosi per un’entrata particolarmente pulita in acqua.

Il culmine della sua gara è arrivato con il quadruplo barani ritornato raggruppato, un salto da 87.40 punti, giudicato impeccabile per eleganza, fluidità e potenza. Questa esecuzione magistrale le ha permesso di confermare la medaglia d’argento nella specialità dei tuffi femminili da 20 metri.

Preparazione e percorso verso il podio

La disciplina dei tuffi dalle grandi altezze prevede per le donne una piattaforma di 20 metri. Elisa Cosetti, che rappresenta la Triestina Nuoto Samer&Co. Shipping, ha affrontato una stagione di preparazione particolarmente intensa. Il suo percorso ha incluso un periodo di allenamento di quattro settimane a Montreal, in Canada, prima di fare ritorno a Trieste con una rinnovata determinazione.

La stagione internazionale è stata scandita da appuntamenti cruciali come la Coppa del Mondo a Fort Lauderdale e le Red Bull Cliff Diving World Series, tappe fondamentali per affinare la forma in vista degli Europei di Parigi.

L'atleta ha espresso di aver ritrovato un nuovo equilibrio e una forte motivazione dopo un periodo di riflessione, affrontando la nuova stagione con l’obiettivo primario di divertirsi e, di conseguenza, di ottenere risultati significativi nelle competizioni continentali, come dimostrato dal podio parigino.