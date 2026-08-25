A oltre tre settimane dalla chiusura della trade deadline della MLB 2026, si delineano i primi bilanci sui dieci scambi più significativi che hanno coinvolto alcune delle franchigie più ambiziose del campionato. I protagonisti di queste operazioni stanno già mostrando il loro impatto, tra risultati immediati e prospettive future ancora da definire.

Dodgers, Red Sox e Phillies: impatti contrastanti dai nuovi arrivi

Tra i movimenti più discussi figura l’arrivo di Tarik Skubal ai Los Angeles Dodgers. Il lanciatore ha completato sei inning in tre delle sue quattro partenze, registrando una media ERA di 3.38, seppur leggermente condizionata da una singola prestazione negativa.

Per i Tigers, la contropartita non ha ancora portato frutti tangibili: nessuno dei giocatori acquisiti ha debuttato in MLB e i prospetti sono stati rallentati da infortuni o prestazioni deludenti.

Situazione simile per Adley Rutschman, approdato ai Boston Red Sox. Il ricevitore All-Star ha esordito in ritardo a causa di un infortunio e, nelle sue prime 47 presenze al piatto, ha battuto con una media di .146 e un OPS di .499. Anche per gli Orioles, la trade non ha dato risultati immediati: Narváez ha una media battuta di .073 e Witherspoon, pur vantando una ERA di 1.26, soffre per un alto numero di basi su ball.

Per i Philadelphia Phillies, Luis Arraez si è distinto con una media battuta di .308 e solo tre strikeout in 81 presenze, ma il suo contributo in termini di vittorie aggiunte è stato limitato a 0.1 bWAR post-deadline.

I Giants, dal canto loro, stanno ancora valutando i prospetti ricevuti, con risultati altalenanti nelle leghe minori.

Padres, Cubs, Yankees e Rays: tra certezze e promesse

I San Diego Padres hanno puntato su Casey Mize e Robbie Ray. Mize ha alternato prestazioni difficili a momenti di stabilità, ma ha mostrato un'altra uscita incerta. Ray, invece, si è dimostrato affidabile con una ERA di 3.98 in quattro partenze. I Cubs hanno beneficiato dell’arrivo di Kevin Gausman, che ha garantito solidità nonostante una media ERA di 4.40, influenzata da una singola brutta uscita. In cambio, i Blue Jays stanno vedendo ottimi risultati dai giovani ricevuti, in particolare Bateman, che batte .305 con diverse valide extra-base.

Per i New York Yankees, Luis Garcia Jr. si è rivelato prezioso con una media di .242, tre fuoricampo e un OPS di .740, soprattutto in un periodo segnato da numerosi infortuni. I Cubs hanno inoltre aggiunto Clay Holmes, che ha concesso solo una corsa in dodici inning e appare in piena forma, mentre i Mets possono contare su Rojas, promettente in Doppia-A.

Infine, i Tampa Bay Rays hanno visto Liam Hicks distinguersi con una media di .292, tre fuoricampo, un OPS di .975 e un’ottima disciplina al piatto (dieci basi su ball contro cinque strikeout). I Marlins, invece, osservano con interesse i progressi dei giovani Santana e Kisting nelle leghe minori, che mostrano promettenti metriche di performance.

Prospettive future e bilanci in evoluzione

Le valutazioni attuali, seppur indicative, restano parziali: molti dei prospetti coinvolti nei vari scambi sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero cambiare il bilancio delle operazioni nei prossimi mesi. Alcuni club, come i Blue Jays con José Soriano (che ha una ERA di 4.22 e problemi di controllo), stanno ancora attendendo segnali convincenti dai nuovi arrivati, mentre altre squadre possono già contare su contributi tangibili. La deadline 2026, secondo gli osservatori, ha visto una quantità record di scambi, confermando la tendenza delle franchigie a puntare su giovani talenti e rinforzi mirati per la corsa ai playoff.