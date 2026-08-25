La campionessa dello sci azzurro, Federica Brignone, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico presso la casa di cura 'La Madonnina' di Milano. L’operazione, eseguita dal dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica FISI, ha riguardato la rimozione dei mezzi di sintesi – placca e viti – applicati al suo ginocchio sinistro dopo l’incidente avvenuto in Val di Fassa durante i campionati italiani assoluti del 3 aprile 2025.

L’intervento, condotto in anestesia totale, è stato dichiarato "perfettamente riuscito". L’artroscopia ha confermato la situazione attesa dal team medico.

Il dottor Panzeri ha spiegato: "Le sono state tolte la placca e le viti e non si è reso necessario alcun altro genere di intervento: Federica inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l’attività fisica". La sciatrice valdostana, bicampionessa olimpica in gigante e supergigante, potrà così riprendere gradualmente la sua preparazione atletica.

Il lungo percorso di recupero dopo l’infortunio

Brignone aveva riportato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre a una lesione del comparto capsulo-legamentoso mediale e una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio, a seguito della caduta in Val di Fassa. Nonostante il grave infortunio, la campionessa ha dimostrato un incredibile recupero, riuscendo a partecipare ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, conquistando due medaglie d’oro in SuperG e gigante.

Di recente, aveva ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione di Coppa del Mondo.

Le motivazioni dell'intervento e le parole di Brignone

Attraverso i social, Federica Brignone aveva spiegato le motivazioni del nuovo intervento: "La mia gamba continua a migliorare – aveva scritto – ma purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente". L'atleta aveva inoltre specificato gli obiettivi: "L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio". Il decorso post-operatorio prevede ora un periodo di fisioterapia, con il ritorno graduale all’attività agonistica previsto tra qualche settimana.