La stagione dei Baltimore Orioles si sta rivelando più ardua del previsto. Attualmente in fondo alla classifica della AL East con un record di 58 vittorie e 63 sconfitte, la squadra si trova a due partite di distanza dall’ultimo posto disponibile per la Wild Card. La dirigenza ha già mostrato le proprie intenzioni future, cedendo Adley Rutschman a una rivale di divisione in cambio di due promettenti lanciatori, una mossa che privilegia il lungo termine rispetto all’immediato successo.

Nonostante le speranze di raggiungere i playoff non siano del tutto svanite, le prestazioni altalenanti del lineup e l’instabilità del monte di lancio rendono difficile immaginare un percorso vincente in ottobre.

Diversi giocatori rischiano concretamente di perdere il posto se la squadra dovesse continuare la sua discesa in classifica. Tra questi, spiccano i nomi di Albert Suárez, Yohel Pozo, Dylan Beavers e Leody Taveras, il cui futuro nel roster è ora sotto stretta osservazione.

Giocatori Chiave Sotto Esame

Albert Suárez, rilievo di lunga esperienza, ha collezionato 22 presenze quest’anno con una media ERA di 4.14 e un WHIP di 1.30. A trentasei anni e senza più opzioni di Minor League, Suárez potrebbe essere vicino all’addio, specialmente considerando l’abbondanza di giovani lanciatori pronti a emergere. Il suo valore come “mangiainning” non sembra più sufficiente a garantirgli un posto fisso nel roster degli Orioles.

Yohel Pozo, acquisito a luglio tramite waivers, ha fornito una soluzione temporanea dopo la partenza di Rutschman e l’infortunio di Samuel Basallo. Tuttavia, con una OPS di .599 e una produzione limitata contro i lanciatori mancini, Pozo appare destinato a un ruolo marginale o a una nuova partenza. Anche Dylan Beavers, dopo un promettente esordio lo scorso anno, sta faticando notevolmente: la sua OPS è scesa a .665 e il rendimento difensivo non ha mostrato miglioramenti. Una retrocessione nelle Minors potrebbe aiutarlo a ritrovare fiducia e continuità, affinando le sue capacità al piatto.

La Situazione di Leody Taveras e il Contesto di Squadra

Leody Taveras, nonostante la sua notevole velocità e abilità nel rubare basi, sta vivendo una stagione complessa sia al piatto che in difesa.

Con una OPS di .668 e un valore difensivo negativo, il suo futuro a Baltimore è incerto, soprattutto dopo l’arrivo di Christian Franklin e la presenza di altri esterni pronti a essere testati. Taveras ha ancora un anno di controllo contrattuale, ma senza opzioni residue potrebbe essere tra i primi a lasciare il gruppo se la situazione della squadra non dovesse migliorare.

Il clima generale attorno agli Orioles è permeato dalla delusione dei tifosi, che chiedono risultati più convincenti. La squadra ha affrontato numerosi infortuni, con ben undici giocatori attualmente indisponibili, inclusi i due catcher titolari. Le statistiche difensive sono particolarmente preoccupanti: 69 errori e 64 punti non guadagnati, con un record negativo di 9 vittorie e 17 sconfitte nelle partite decise da un solo punto.

Pete Alonso, uno dei leader dello spogliatoio, ha sottolineato l’urgenza della situazione: “Abbiamo due mesi interi di baseball, che sono tanti. Lo sono, ma non lo sono”, evidenziando la necessità di una reazione immediata e di un miglioramento sia nei risultati che nell’atteggiamento in campo.

Con ancora 56 partite da disputare, i Baltimore Orioles hanno poco tempo per invertire la rotta e convincere sia la dirigenza che i tifosi della bontà del progetto. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di molti giocatori e per le ambizioni di playoff della franchigia.