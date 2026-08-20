Jessica Pegula ha conquistato la sua settima semifinale stagionale al Cincinnati Open, emergendo vincitrice da una sfida estremamente combattuta contro Amanda Anisimova. La tennista statunitense, terza testa di serie, ha prevalso con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6(4) dopo 2 ore e 14 minuti, dimostrando grande lucidità nei momenti decisivi.

L'incontro, segnato da scambi potenti e notevole intensità, è culminato in un tie-break finale di grande equilibrio. Sotto 3-4 nel tie-break, Pegula ha sfruttato con intelligenza il rovescio dell’avversaria, inducendo Anisimova a quattro errori consecutivi con il dritto, assicurandosi la vittoria.

"Amanda è un’incredibile giocatrice, una grande colpitrice di palla", ha commentato Pegula. "So di avere un buon record contro di lei, ma ogni volta è una battaglia come quella di oggi. Devo solo cercare di sopravvivere. A volte gioca un tennis così brillante che c’è poco da fare, come nel secondo set. Ma sentivo di aver preso un po’ di slancio alla fine del set e di averlo portato nel terzo, anche se non è stato facile. Ma ce l’ho fatta".

La rivalità con Anisimova e la stagione di Pegula

La giocatrice di Buffalo, Jessica Pegula, vanta un bilancio perfetto di sei vittorie su sei incontri diretti contro Amanda Anisimova. Quattro di questi match si sono risolti al terzo set, a testimonianza di una rivalità sempre accesa.

La sua capacità di mantenere la calma e la precisione sotto pressione si è rivelata ancora una volta determinante. Nel corso della stagione, Pegula ha evidenziato una notevole solidità nei match protrattisi alla terza frazione, con un record di 16 vittorie e 5 sconfitte.

Prossimi impegni e il successo del tennis americano

Con questo successo, Pegula si prepara ad affrontare la vincente del quarto di finale tra Elena Rybakina e Iga Swiatek. L'incontro potrebbe rinnovare una rivalità già accesa, come nella finale di Toronto. Jessica Pegula guida la classifica WTA per vittorie stagionali, con un bilancio di 44 successi e 11 sconfitte. Il Cincinnati Open sta mettendo in luce un ottimo momento per il tennis americano, con una forte presenza di atlete statunitensi nei quarti, tra cui Madison Keys e Coco Gauff, a conferma del buon momento del movimento.