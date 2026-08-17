Ha preso il via l'avventura americana di Valentina Procaccini, nuotatrice abruzzese classe 2008, che ha iniziato la sua esperienza negli Stati Uniti presso la University of Florida a Gainesville. Qui, Procaccini intraprenderà un percorso di studi in Criminologia e, parallelamente, affronterà la sfida sportiva con i Florida Gators, una delle squadre di nuoto universitario più prestigiose del panorama statunitense. L'atleta è approdata in Florida grazie a una borsa di studio completa NCAA Division I, riconoscimento dei suoi eccellenti risultati sia sportivi che accademici.

I suoi genitori, Antonio e Clemirt, hanno espresso grande emozione: “È il coronamento di anni di sacrifici, nostri e soprattutto suoi: da quando a 13 anni ha lasciato casa per allenarsi a Roma, Valentina ha sempre saputo cosa voleva. Vederla oggi a Gainesville, con questa opportunità, è un'emozione immensa”. Hanno inoltre evidenziato l'importanza della University of Florida, sia dal punto di vista accademico che sportivo, sottolineando come Valentina rimanga legata all'Italia, alle Fiamme Azzurre e all'Aniene.

Il percorso sportivo di eccellenza

L'arrivo di Procaccini negli Stati Uniti segue una crescita costante e risultati di rilievo nel nuoto. È stata nazionale Juniores dal 2022 al 2024 e ha conquistato il bronzo agli EYOF nei 200 e 400 stile libero.

Agli Assoluti 2024 in vasca corta, ha ottenuto il bronzo nei 1500, stabilendo il record italiano Cadetti e Juniores con 16'06"13. Lo scorso luglio, ha raggiunto la finale degli 800 stile libero ai Campionati Europei Juniores in Germania, classificandosi settima. A marzo, ai Criteria, ha conquistato il quarto titolo consecutivo nei 1500, migliorando il record della manifestazione con 16'01"56.

La sfida con i Florida Gators e l'eccellenza accademica

Ad accogliere Valentina Procaccini negli Stati Uniti c'è Anthony Nesty, capo allenatore delle squadre maschile e femminile dei Florida Gators e commissario tecnico della nazionale maschile Usa ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La nuotatrice aveva motivato la sua scelta al momento della firma, dichiarando: “Ho scelto la University of Florida perché rappresenta l'eccellenza, sia negli studi che nel nuoto”.

La University of Florida è infatti riconosciuta come una delle migliori università pubbliche statunitensi, distinguendosi sia per la sua offerta accademica che per l'alto livello delle sue squadre sportive. Il team dei Florida Gators, sotto la guida di Nesty, garantisce un ambiente altamente competitivo e stimolante per gli studenti-atleti. Nonostante la distanza, Procaccini manterrà i legami con il Circolo Canottieri Aniene e le Fiamme Azzurre, che continueranno a sostenerla nella sua esperienza americana.

Questa esperienza negli Stati Uniti segna l'inizio di una nuova fase nella carriera di Procaccini, che si misurerà quotidianamente con il doppio impegno tra studio e nuoto, in uno dei contesti universitari e sportivi più prestigiosi a livello internazionale.