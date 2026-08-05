Trapani ha inaugurato il primo playground del Sud Italia, un evento significativo nell'ambito del progetto nazionale 'Sport Illumina'. Questa iniziativa ha trasformato un'area precedentemente degradata in una nuova piazza dinamica, interamente dedicata allo sport, all'inclusione e alla socialità. Promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani e realizzata da Sport e Salute, l'opera rappresenta un passo concreto verso la rigenerazione urbana e la valorizzazione del territorio attraverso la pratica sportiva.

Il nuovo spazio, strategicamente collocato in una zona periferica della città, è destinato a diventare un punto di riferimento essenziale per giovani e famiglie, offrendo anche aree specificamente dedicate ai bambini.

L'intervento di Trapani si inserisce in un più ampio piano nazionale che prevede ottantacinque interventi simili in tutta Italia, di cui dieci solo in Sicilia. L'obiettivo primario è rafforzare il senso di comunità e incentivare l'attività sportiva in contesti urbani che spesso sono stati trascurati.

Il Progetto Nazionale 'Sport Illumina': Obiettivi e Finanziamenti

Il programma 'Sport Illumina' è un'iniziativa del Ministro per lo Sport e i Giovani, supportata operativamente da Sport e Salute S.p.A., con l'ambizioso traguardo di realizzare cento playground sportivi modulari, inclusivi e facilmente riconoscibili entro il 2025. La finalità è creare spazi aperti e accoglienti per tutti, promuovendo attivamente la pratica sportiva, l'inclusività e l'innovazione sociale.

Sport e Salute si occuperà della progettazione, realizzazione, monitoraggio e gestione di queste aree per un periodo di sei anni dall'inaugurazione, operando in stretta collaborazione con i Comuni coinvolti.

Il finanziamento complessivo destinato al progetto ammonta a circa 31,8 milioni di euro, derivanti da fondi stanziati dal Ministro per lo Sport e i Giovani e da un DPCM. I beneficiari principali sono i Comuni italiani con una popolazione residente pari o superiore a quarantacinquemila abitanti, suddivisi in tre cluster in base alla dimensione demografica e dell'area. Ogni Comune ha avuto il compito di individuare tre aree alternative in zone periferiche o degradate, rispettando specifici requisiti tecnici e urbanistici per la candidatura.

Gestione e Impatto Futuro degli Spazi Sportivi

La gestione dei playground sarà affidata a Sport e Salute per i primi sei anni, garantendo l'accesso gratuito e una manutenzione continua degli impianti. Al termine di questo periodo, la responsabilità della gestione passerà direttamente ai Comuni. L'inaugurazione dei nuovi spazi è prevista entro la fine del 2025, con l'intento di renderli pienamente operativi già dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026. Il progetto include anche la realizzazione di aree dedicate ai bambini, rafforzando ulteriormente il ruolo di questi spazi come veri e propri centri di aggregazione e inclusione sociale.

Con l'apertura del primo playground a Trapani, il progetto 'Sport Illumina' segna un importante progresso nella promozione dello sport come strumento fondamentale di coesione sociale e rigenerazione urbana, offrendo nuove e significative opportunità di crescita e partecipazione per le comunità locali.