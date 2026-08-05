Tania Cagnotto ha espresso grande ammirazione per Chiara Pellacani, la ventiquattrenne romana protagonista agli Europei di nuoto di Parigi 2026. In collegamento da Obereggen, la campionessa ha elogiato Pellacani, definendola "la migliore in Europa" e ammirandone la "leggerezza da fare invidia" nei tuffi, eseguiti con facilità nonostante la loro complessità fisica. Pellacani ha conquistato quattro medaglie d'oro, affermandosi come la regina europea del trampolino.

Cagnotto ha ricordato la sua esperienza olimpica a Rio, la sua quinta e ultima partecipazione, un ricordo indelebile.

Ha menzionato anche Elisa Pizzini, quarta nel trampolino da tre metri, riconoscendone il potenziale e la crescita: "non potrà che migliorare e prendersi belle soddisfazioni". Cagnotto ha infine ribadito il suo legame con Obereggen, luogo della sua crescita e dove la tradizione familiare nei tuffi prosegue.

Gli Europei di Nuoto a Parigi 2026

La trentottesima edizione dei Campionati Europei di nuoto si tiene a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. L'evento include le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. Le gare si svolgono all'Olympic Aquatic Centre e sulla Senna. La manifestazione dura diciassette giorni e vede la partecipazione di numerosi atleti italiani, tra cui Chiara Pellacani, Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri e altri campioni.

Protagoniste Italiane e Obiettivi Futuri

Con i suoi quattro ori, Chiara Pellacani è indicata da Cagnotto come la nuova leader europea del trampolino. L'attenzione si concentra anche su Elisa Pizzini, il cui quarto posto nel trampolino da tre metri mostra margini di crescita. La nazionale italiana partecipa con ambizioni di medaglia, forte di giovani talenti e atlete affermate. L'evento è una tappa fondamentale in vista dei prossimi Mondiali e Olimpiadi.