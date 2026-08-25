Le medagliate olimpiche Hezly Rivera e Jade Carey guidano le quindici ginnaste convocate per il camp di selezione della squadra USA. L'evento, cruciale per i Mondiali 2026, si terrà a Crossville, Tennessee (30 settembre-1 ottobre). La rosa include le attuali nazionali più Jayla Hang e Leanne Wong, ammesse tramite petizione dopo problemi fisici. Le atlete invitate sono: Skye Blakely, Charleigh Bullock, Jade Carey, Dulcy Caylor, Tatum Drusch, Reese Esponda, Jayla Hang, Zoey Molomo, Caroline Moreau, Claire Pease, Lila Richardson, Hezly Rivera, Simone Rose, Izzy Stassi e Leanne Wong.

Performance e obiettivi mondiali

Ai campionati nazionali, Hezly Rivera ha vinto all-around e trave. Claire Pease è stata seconda e prima alle parallele. Charleigh Bullock terza all-around. Reese Esponda, dopo il Classic, è giunta quarta e prima al corpo libero. Jade Carey si è classificata quinta, primeggiando al volteggio. Esponda punta al primo mondiale; Carey, con sette medaglie mondiali e tre olimpiche, alla quarta partecipazione.

Skye Blakely, due volte oro mondiale a squadre, mira alla quarta selezione. Leanne Wong, argento mondiale all-around 2025, ha superato infortuni (Classic e campionati) e ottenuto accesso al camp tramite petizione per la quinta presenza ai Mondiali. Jayla Hang, con problemi fisici, ha eseguito un esercizio semplificato alla trave.

Verso Rotterdam e Los Angeles 2028

Il camp di selezione è cruciale per i Mondiali di Rotterdam, trasmessi in streaming. La stagione 2026 è strategica per i Giochi di Los Angeles 2028, ogni prestazione è fondamentale per la squadra USA.

Jade Carey, rientrata dopo un'assenza dai nazionali, punta al titolo all-around. Hezly Rivera, nonostante un infortunio al bicipite femorale, resta favorita grazie ai risultati del 2025. Skye Blakely, dopo un grave infortunio al tendine d'Achille, è tra le contendenti. Claire Pease e Reese Esponda completano le contendenti, con successi a Pan American Championships e US Classic.