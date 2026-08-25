I Los Angeles Lakers stanno attivamente pianificando il loro futuro, cercando di voltare pagina e lasciarsi definitivamente alle spalle l’era LeBron James, ora approdato ai Philadelphia 76ers. In questo contesto di profondo rinnovamento, la presenza in squadra di Bronny James, figlio della leggenda, emerge come l’ultimo legame diretto con il recente passato della franchigia. Per questo motivo, sono state attentamente valutate diverse ipotesi di scambio per individuare una nuova destinazione per il giovane difensore, offrendogli l'opportunità di proseguire la sua crescita altrove e ai Lakers di completare la loro transizione.

Le possibili destinazioni per Bronny James

Tra le squadre che hanno mostrato interesse per Bronny James spiccano i Philadelphia 76ers, la nuova casa di suo padre. Qui, il giovane talento potrebbe non solo ricongiungersi con LeBron James, ma anche ricoprire un ruolo chiave, colmando una lacuna difensiva nel reparto dei playmaker. Un’ipotetica trade vedrebbe i Lakers acquisire Justin Edwards e una futura scelta al secondo giro, mentre i Sixers otterrebbero un’importante opzione difensiva e la suggestiva opportunità di riunire padre e figlio sul parquet.

Un’altra concreta possibilità si delinea con i Sacramento Kings, una franchigia che necessita di maggiore profondità nel ruolo di playmaker, in particolare alle spalle del promettente rookie Darius Acuff Jr.

In questo scenario, Bronny James potrebbe trovare un percorso chiaro per ottenere minuti importanti in NBA. Lo scambio ipotizzato prevederebbe il trasferimento di Jarred Vanderbilt e Bronny James ai Kings in cambio di Malik Monk, un’operazione che rafforzerebbe significativamente l’attacco dei Lakers e, al contempo, la difesa di Sacramento.

Anche i Boston Celtics, nonostante l'aggiunta del veterano Mike Conley, continuano la ricerca di un giovane playmaker da far crescere e sviluppare. Le doti difensive di Bronny James e i suoi progressi nel tiro da tre punti, evidenziati nella scorsa stagione, potrebbero renderlo un fit ideale nel sistema di coach Joe Mazzulla. In questa configurazione di scambio, i Lakers acquisirebbero due scelte al secondo giro (sebbene protette), mentre i Celtics assorbirebbero il contratto di Bronny attraverso la Bi-Annual Exception, configurando una mossa a basso rischio per entrambe le franchigie.

Infine, i Cleveland Cavaliers, pur non manifestando un’esigenza impellente nel ruolo di playmaker, potrebbero considerare Bronny James come un prezioso rinforzo difensivo. La sua acquisizione rappresenterebbe inoltre un significativo elemento di continuità con la gloriosa storia di LeBron James nella franchigia. Un’ipotetica trade che preveda lo scambio con Tyrese Proctor consentirebbe ai Lakers di mantenere un giovane in fase di sviluppo, mentre per Cleveland si tratterebbe di un’operazione dal forte valore simbolico, legando il futuro al passato.

Il fattore psicologico e la suggestione Cleveland

Un interessante fattore psicologico è stato evidenziato da alcune analisi: la presenza di Bronny James in una squadra della Eastern Conference potrebbe trasformarsi in una sorta di "kryptonite" per LeBron James, specialmente in un eventuale scontro diretto nei playoff.

Il celebre commentatore Bill Simmons ha sottolineato che “nessun padre vorrebbe mettere in imbarazzo il proprio figlio davanti a 20.000 persone in una partita trasmessa a livello nazionale”. La prospettiva di vedere Bronny ai Cleveland Cavaliers, una squadra profondamente legata alla storia di LeBron, aggiunge un ulteriore, affascinante elemento. Simmons ha infatti suggerito: “Se sei Cleveland, potresti prendere Bronny con una trade minima, riportarlo a casa e metterlo in squadra. Sarebbe quasi una situazione da kryptonite per LeBron”, evidenziando il potenziale vantaggio insolito per i Cavaliers.

Nonostante la storica apparizione in campo insieme nella scorsa stagione, il futuro di Bronny James con i Lakers appare sempre più incerto.

La franchigia di Los Angeles sembra intenzionata a concentrare i propri sforzi su altri giovani talenti come Luka Dončić e Austin Reaves, aprendo per Bronny la concreta possibilità di trovare spazio e minuti importanti in un nuovo contesto, magari proprio in una delle destinazioni precedentemente menzionate. Un eventuale scambio segnerebbe la chiusura definitiva di un’epoca per i Lakers e, al contempo, l’inizio di un nuovo capitolo significativo nella carriera di Bronny James.