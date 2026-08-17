Il calciomercato estivo si infiamma con l'interesse della Roma per Diego Moreira, giovane esterno offensivo in forza allo Strasburgo. Il club capitolino ha presentato un'offerta concreta per il talentuoso calciatore, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe una clausola di rivendita sul futuro trasferimento del giocatore. Tuttavia, la valutazione dello Strasburgo per il proprio gioiello è ben più alta, attestandosi intorno ai 50 milioni di euro, una cifra che evidenzia la distanza tra domanda e offerta.

La trattativa tra Roma e Strasburgo per Moreira

La Roma ha mostrato un forte interesse per Diego Moreira, muovendosi con decisione per assicurarsi le prestazioni del calciatore. La proposta formale avanzata dal club giallorosso è chiara, ma lo Strasburgo non sembra disposto a cedere il giocatore per una somma inferiore alla sua valutazione. I 50 milioni di euro richiesti dal club francese rappresentano un ostacolo importante nelle trattative in corso. Le due società sono attualmente impegnate in un dialogo serrato, e gli sviluppi sono attesi nelle prossime settimane, mentre si cerca un punto d'incontro che possa sbloccare l'affare.

Chi è Diego Moreira: profilo del talento belga

Diego Moreira è un esterno offensivo di nazionalità belga, nato nel 2004.

La sua carriera calcistica ha avuto inizio nelle giovanili dello Standard Liegi, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Successivamente, il suo percorso lo ha portato al Benfica, un club rinomato per lo sviluppo di giovani talenti. Dopo l'esperienza portoghese, Moreira è stato notato e acquistato dal Chelsea, una delle squadre più prestigiose della Premier League. In seguito, il giocatore è stato ceduto allo Strasburgo, dove ha avuto modo di esprimere appieno le sue qualità. Nella scorsa stagione di Ligue 1, Moreira ha messo in mostra le sue doti tecniche, la sua velocità e la sua capacità di incidere sulla fascia, attirando così l'attenzione di numerosi club europei e, in particolare, della Roma.

La situazione di calciomercato relativa a Diego Moreira rimane in evoluzione. La Roma continua a lavorare intensamente per cercare di raggiungere un accordo con lo Strasburgo, consapevole della concorrenza potenziale ma anche della volontà di rafforzare il proprio reparto offensivo. Al momento, non risultano pervenute offerte formali da parte di altri club italiani, il che potrebbe dare alla Roma un vantaggio nelle trattative per il promettente esterno belga.