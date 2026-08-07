Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha affrontato con determinazione la questione legata alla presunta simulazione di Alessandro Bastoni avvenuta durante il derby d'Italia contro la Juventus, dichiarando in modo inequivocabile che non ci saranno ripercussioni negative a lungo termine. Con la frase “Nessuno strascico”, Spalletti ha inteso chiudere definitivamente il dibattito su un episodio che ha generato ampie discussioni.

L'episodio al centro delle polemiche

La vicenda risale al cruciale derby d'Italia, un incontro di alta tensione tra Inter e Juventus.

In quell'occasione, il difensore Alessandro Bastoni cadde in area di rigore a seguito di un contatto giudicato lieve con il giocatore avversario Pierre Kalulu. Questa caduta provocò l'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione, una decisione che scatenò immediatamente forti polemiche. Un aspetto cruciale della controversia fu l'impossibilità per l'arbitro di ricorrere al VAR per rivedere l'azione, in conformità con il regolamento vigente che limita l'intervento della tecnologia in determinate situazioni di gioco.

La posizione decisa di Spalletti

Alla vigilia dell'inizio della nuova stagione calcistica, Luciano Spalletti ha voluto esprimere una posizione chiara e inequivocabile. Ribadendo con fermezza “Nessuno strascico”, il tecnico ha voluto porre fine a ogni ulteriore discussione sull'accaduto.

L'obiettivo di Spalletti è chiaro: evitare che la questione della simulazione di Bastoni possa continuare a influenzare negativamente l'ambiente nerazzurro, distogliendo l'attenzione dagli impegni futuri e dalla preparazione della squadra.

Le reazioni e il quadro regolamentare

L'episodio ha generato un'ampia eco e diverse reazioni. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, intervenendo sulla questione, aveva riconosciuto un errore da parte dell'arbitro La Penna nella gestione dell'azione. Tuttavia, Rocchi aveva anche sottolineato la condotta di Bastoni, definendo la sua caduta una “simulazione chiara”. Anche il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, era intervenuto per difendere il proprio giocatore, parlando di una “gogna mediatica esagerata” nei confronti del difensore.

Marotta aveva inoltre rimarcato l'importanza di Bastoni, definendolo “un ragazzo che rappresenta il patrimonio della nostra nazionale”. Dal punto di vista normativo, è importante notare che la presunta simulazione di Bastoni non poteva essere sanzionata con una squalifica successiva tramite l'utilizzo della prova televisiva. Questo perché il caso non rientrava nelle specifiche fattispecie previste dal regolamento per l'intervento del giudice sportivo attraverso tale strumento, limitando così le possibilità di ulteriori provvedimenti disciplinari.

Con queste premesse e la dichiarazione perentoria di Spalletti, la società intende ora voltare pagina. L'attenzione è ora rivolta interamente al presente e al futuro della squadra, con l'obiettivo di concentrarsi sulle prossime sfide sportive e di mantenere un clima sereno e focalizzato sugli obiettivi stagionali.