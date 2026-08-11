Donald Trump si schiera al fianco di Gianni Infantino nel momento in cui alcune confederazioni calcistiche hanno manifestato sfiducia nei confronti del presidente della Fifa, mentre proseguono le polemiche su altri aspetti della sua gestione.

Il messaggio di Trump

“La Fifa commetterebbe un errore gravissimo se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il Presidente Gianni Infantino. È eccezionale: ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo quattro volte superiore a qualsiasi altra edizione.

Se dovesse andare via, l'evento non raggiungerà mai più tali livelli di successo o di redditività”.

Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, intervenendo sul futuro del numero uno della Fifa e difendendone apertamente l'operato.
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