Il match tra Luciano Darderi e Brandon Nakashima, valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal, è stato rinviato a causa della pioggia che ha colpito la città canadese. L'incontro, inizialmente previsto nella notte italiana, è stato posticipato e dovrebbe disputarsi, condizioni meteorologiche permettendo, alle 18:30 italiane.

La decisione di rinviare la partita è stata presa dagli organizzatori dopo che il maltempo ha reso impossibile la regolare disputa del programma previsto. Darderi, tennista italiano, e Nakashima, statunitense, dovranno quindi attendere ancora prima di potersi sfidare per un posto in semifinale.

La situazione meteorologica instabile ha condizionato l'intera giornata del torneo, costringendo a rivedere il calendario degli incontri.

Riprogrammazione e attesa per i quarti

Il rinvio del match tra Darderi e Nakashima non è stato l'unico a Montreal. Anche altri incontri dei quarti di finale sono stati posticipati a causa delle piogge persistenti. Gli organizzatori hanno comunicato che, se le condizioni lo consentiranno, la partita tra i due si giocherà alle 18:30 ora italiana, lasciando però aperta la possibilità di ulteriori cambiamenti in caso di nuovo maltempo.

La pioggia ha rappresentato un ostacolo significativo per il regolare svolgimento del torneo, con diversi match che hanno subito variazioni di orario.

I giocatori, così come il pubblico, sono costretti ad attendere aggiornamenti continui sull'evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Il contesto del torneo e altri rinvii

La giornata di rinvii a Montreal ha coinvolto anche altri protagonisti del Masters 1000. Oltre a Darderi-Nakashima, anche il match tra Jódar e Arthur Fils è stato spostato a martedì, così come quello tra Dani Mérida e Learner Tien, programmato nella sessione serale. Le continue interruzioni dovute al maltempo stanno mettendo a dura prova l'organizzazione del torneo, che cerca di garantire lo svolgimento delle partite nel rispetto della sicurezza degli atleti e degli spettatori.

La speranza è che il meteo consenta la ripresa regolare degli incontri, permettendo ai tennisti di giocarsi le proprie chance sul campo. Nel frattempo, l'attesa per il confronto tra Darderi e Nakashima resta alta, con gli appassionati che seguono con attenzione gli aggiornamenti da Montreal.