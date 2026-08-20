Daniil Medvedev farà il suo ritorno al Winston-Salem Open 2026, accettando una wild card. Il tennista russo, attuale numero sette del mondo, torna dopo aver conquistato il titolo nel 2018, la sua ultima apparizione, battendo Steve Johnson in finale per il suo secondo trofeo ATP.

Il direttore del torneo, Jeff Ryan, ha accolto con entusiasmo il rientro di Medvedev: "Siamo entusiasti di accogliere di nuovo a Winston-Salem un ex campione come Daniil Medvedev. Da quando ha vinto qui nel 2018 ha raggiunto traguardi straordinari, e avere un ex numero uno del mondo e vincitore Slam nel nostro già competitivo tabellone è motivo di grande entusiasmo per i nostri tifosi".

Dal successo a Winston-Salem, Medvedev ha raggiunto la vetta del ranking mondiale, vinto gli US Open nel 2021 (negando a Novak Djokovic il Grande Slam) e disputato sei finali Slam. Nel 2026 ha già conquistato due titoli ATP (Brisbane e Dubai), ma è stato recentemente eliminato al terzo turno del Cincinnati Open da Brandon Nakashima.

I protagonisti del torneo

Medvedev si aggiunge alle wild card Stefanos Tsitsipas e Cruz Hewitt. Il tabellone, al suo quindicesimo anniversario, vanta numerosi top 50, tra cui Luciano Darderi (attuale numero venti, semifinalista agli Internazionali d'Italia) e Arthur Fery (semifinalista a Wimbledon). Presenti anche l'ex numero dieci Denis Shapovalov e le promettenti stelle Raphael Collignon e Ignacio Buse.

Ex campioni come Lorenzo Sonego (2024), Sebastian Baez (2023), Adrian Mannarino (2022) e Pablo Carreno Busta (2016) cercheranno il bis. Il torneo si terrà al Wake Forest Tennis Complex dal 22 al 29 agosto, con un montepremi di oltre 775.000 dollari.

Il Winston-Salem Open, evento ATP Tour 250, è una tappa fondamentale per la preparazione agli US Open. La presenza di Medvedev e degli altri protagonisti promette di elevare competitività e interesse.

Il tabellone principale completo

La lista iniziale dei partecipanti diretti, aggiornata al 27 luglio 2026, include 37 nomi e sarà soggetta a modifiche con l'aggiunta di ulteriori wild card. Tra i giocatori confermati figurano:

1. Luciano Darderi (ITA) – 23

2.

Arthur Rinderknech (FRA) – 28

3. Alejandro Tabilo (CHI) – 30

4. Ignacio Buse (PER) – 34

5. Arthur Fery (GBR) – 37

6. Raphael Collignon (BEL) – 38

7. Jaume Munar (ESP) – 43

8. Mariano Navone (ARG) – 44

9. Yannick Hanfmann (GER) – 45

10. Ethan Quinn (USA) – 46

11. Adrian Mannarino (FRA) – 47

12. Luca Van Assche (FRA) – 48

13. Juan Manuel Cerundolo (ARG) – 50

14. Quentin Halys (FRA) – 52

15. Sebastian Baez (ARG) – 53

16. Tomas Machac (CZE) – 54

17. Fabian Marozsan (HUN) – 55

18. Terence Atmane (FRA) – 56

19. Juncheng Shang (CHN) – 56

20. Corentin Moutet (FRA) – 57

21. Roman Andres Burruchaga (ARG) – 58

22. Miomir Kecmanovic (SRB) – 60

23. Daniel Altmaier (GER) – 62

24. Thiago Agustin Tirante (ARG) – 64

25. Adolfo Daniel Vallejo (PAR) – 65

26.

Pablo Carreno Busta (ESP) – 66

27. Denis Shapovalov (CAN) – 68

28. Botic van de Zandschulp (NED) – 69

29. Vit Kopriva (CZE) – 70

30. Kamil Majchrzak (POL) – 72

31. Hamad Medjedovic (SRB) – 73

32. Alex Molcan (SVK) – 74

33. Camilo Ugo Carabelli (ARG) – 75

34. Jenson Brooksby (USA) – 77

35. Valentin Royer (FRA) – 78

36. Jaime Faria (POR) – 79

37. Lorenzo Sonego (ITA) – 80