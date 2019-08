Il 23 agosto l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il sesto aggiornamento del suo software per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Si tratta di un aggiornamento molto atteso. soprattutto dalle categorie professionali interessate dei commercialisti e tributaristi italiani che avevano anche sollecitato più volte una temporanea disapplicazione dello strumento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a causa delle molte perplessità interpretative e difficoltà riscontrate.

Proroga negata dallo stesso Ministero dell'Economia che ha ritenuto indispensabile l'avvio concreto dello strumento in ottica anti- evasione. D'altra parte, la pubblicazione lo scorso 9 agosto del Decreto Ministeriale che va a modificare i dati precompilati inseriti dall'amministrazione finanziaria negli indici e, eventualmente, modificabili da parte dei contribuenti o dei loro professionisti, ha reso ancora maggiore l'attesa per questo aggiornamento.

Comunque, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le precedenti versioni del software tenevano conto delle modifiche dettate dal Decreto Ministeriale del 9 agosto.

Le caratteristiche minime per l'installazione

Come viene specificato nella Scheda di presentazione del nuovo software presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, denominato "il tuo ISA 2019" versione 1.0.6, e necessario possedere sul proprio PC questi requisiti minimi: In primo luogo, almeno 70 megabyte di memoria dell'hard disk libera, in secondo luogo è indispensabile disporre dell'ambiente di run-time JAVA e, in terzo luogo scaricare sul proprio PC l'applicazione Isa 2019 per l'elaborazione degli indici stessi.

Comunque sia, per qualunque problema inerente l'installazione e l'utilizzo del prodotto, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti e dei loro professionisti il numero verde 800.209.107 attivo tutti i giorni dal luned' al venerdì dalla 8:00 alle 18:00. Inoltre, all'interno della Scheda di presentazione pubblicata sul sito dell'AdE è presente un link dal quale si può scaricare il pdf della Guida operativa all'utlizzo del software. Tale guida si riferisce alla versione 1.0.2 rilasciata lo scorso 26 giugno 2019.

Le modifiche apportate da questa versione

Le modifiche effettuate dalla versione 1.0.6 del software dell'Agenzia delle Entrate riguardano specifici ISA. In linea generale per tutti gli Isa approvati è stata rimossa un'anomalia che generava un errore di arrotondamento nella visualizzazione dei valori dei componenti positivi con l'obiettivo di ottenere il massimo punteggio possibile dagli indicatori.

La serie di modifiche particolari ai singoli modelli ISA non riguardano, come accennato sopra, le variabili precompilate. Di conseguenza, anche se non sarà necessario effettuare un nuovo download dei dati precompilati, certamente rimangono ancora molte perplessità e dubbi da chiarire.