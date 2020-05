In questo periodo di emergenza sanitaria ed economica, a causa della permanenza in casa, i cittadini hanno visto aumentare vertiginosamente i consumi in bolletta. Per venire incontro alle famiglie Enel Energia ha attuato un'iniziativa che permette di risparmiare sulle prossime bollette. Fino al 31 dicembre 2020 i clienti che scelgono di attivare il servizio 'Bolletta web' potranno ricevere un bonus di 5 euro sulla prima bolletta utile dopo l'adesione alla promozione. Il servizio, che permette di ricevere gratuitamente le bollette all'indirizzo di posta elettronica, può essere attivato anche per più forniture attive con Enel Energia e il bonus è cumulabile per ciascuna di esse.

Uno sconto di 5 euro con il servizio Bolletta Web

Con Enel Energia è possibile gestire la fornitura di luce e gas comodamente da casa e ottenere un risparmio sui consumi in bolletta. Fino al 31 dicembre i clienti che scelgono di attivare il servizio 'Bolletta Web' potranno ricevere la bolletta via mail e senza ritardi, contribuendo al rispetto dell’ambiente e beneficiando di un bonus di 5 euro sulla bolletta successiva. Non tutti, però, potranno beneficiare dello sconto. Sono infatti esclusi dalla promozione i clienti con forniture definite dall'Arera (come i servizi di Tutela Gas e Tutela Simile) e i servizi di fornitura di ultima istanza gas e energia elettrica (Fui, Default e Salvaguardia).

Come attivare il servizio e ricevere lo sconto

Il servizio di Bolletta web è attivabile dal sito web di Enel energia. Per l'attivazione è necessario inserire il Codice Fiscale (o la Partita Iva) e il numero cliente. In alternativa, è possibile consultare la sezione dedicata nell'Area clienti dell'App di Enel Energia oppure telefonare al numero verde gratuito 800900860. Dopo aver terminato la richiesta di attivazione Enel invierà un link alla e-mail indicata e, una volta confermato l’indirizzo di posta elettronica, procederà con l'attivazione del servizio.

Lo sconto di 5 euro sarà poi riconosciuto sulla prima bolletta utile successiva all'adesione alla promozione.

Servizio attivabile per più forniture, con 5 euro di bonus per ciascuna

Bolletta Web può essere richiesto anche per più forniture attive con Enel Energia. In tal caso, l'utente può beneficiare del bonus di 5 euro per ognuna delle forniture intestate, indicando l’indirizzo e-mail presso cui intende ricevere le bollette. Sarà comunque possibile procedere in ogni momento con la rettifica dell'indirizzo di posta elettronica. Per farlo basterà andare nell'Area clienti dell'App e, una volta richiesta la modifica, una e-mail di conferma sarà inviata al nuovo indirizzo.