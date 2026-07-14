La Guardia di Finanza di Cagliari ha identificato trentanove evasori totali della Tari nei primi sei mesi dell'anno. L'operazione, condotta nel capoluogo sardo, ha permesso di scoprire soggetti che non avevano mai dichiarato il possesso o la detenzione di immobili, eludendo così la tassa sui rifiuti urbani.

L'operazione di contrasto all'evasione

L'attività di controllo, estesa a diverse zone della città, ha rivelato che i trentanove individui non erano iscritti negli elenchi comunali della Tari. Questi contribuenti non avevano mai presentato alcuna dichiarazione, configurandosi come evasori totali.

La Guardia di Finanza ha proseguito il contrasto all'evasione fiscale locale, avvalendosi dell'incrocio tra dati catastali e utenze attive per individuare le irregolarità.

Le verifiche hanno evidenziato un mancato adempimento fiscale che incide sulle risorse comunali per i servizi essenziali. L'impegno delle Fiamme Gialle mira a garantire la corretta applicazione delle normative tributarie e a tutelare la lealtà fiscale.

La Tari: cos'è e come funziona

La Tari, acronimo di tassa sui rifiuti urbani, è il tributo obbligatorio che ogni possessore o detentore di locali e aree scoperte deve versare al proprio Comune. Istituita per coprire i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, l'obbligo di pagamento si estende ad abitazioni private e attività commerciali o produttive.

La normativa prevede che la mancata dichiarazione o il mancato versamento della Tari comportino sanzioni amministrative e il recupero delle somme dovute. È fondamentale che ogni cittadino e attività commerciale adempia correttamente a questo obbligo per contribuire all'efficienza dei servizi pubblici locali.

L'impegno per l'equità fiscale

L'intensificazione dei controlli sul territorio è cruciale per assicurare l'equità fiscale e il buon funzionamento dei servizi pubblici locali. La Guardia di Finanza di Cagliari prosegue la sua attività di verifica, con l'obiettivo di identificare ulteriori casi di evasione e garantire il rispetto delle norme tributarie. Questo impegno è essenziale per contrastare l'illegalità e promuovere un sistema fiscale trasparente e giusto.