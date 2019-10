Nell'ultimo anno si è parlato molto del porting su PC di Red Dead Redemption 2, ultimo straordinario videogioco open-world di Rockstar Games. Finalmente è arrivata di recente la conferma dell'uscita del videogioco anche per la piattaforma PC. Dovremo aspettare il 5 Novembre per alcuni store online selezionati (come Rockstar Games Launcher e Epic Games Store), e Dicembre per Steam. Il videogioco sarà inoltre un gioco lanciato su Google Stadia.

Esperienza migliorata su PC

L'esperienza dovrebbe essere ulteriormente migliorata rispetto alla versione console, soprattutto per quanto riguarda grafica e fluidità. In particolare, gli sviluppatori hanno parlato di miglioramenti su draw distance (maggiore visibilità a distanza degli oggetti e dell'ambiente), illuminazione, textures, ombre, framerate, risoluzione, supporto a HDR e molto altro.

Per essere sicuri di avere un PC in grado di sfruttare al massimo le potenzialità di questa nuova versione di Red Dead Redemption 2, possiamo confrontare l'hardware a nostra disposizione con i requisiti di sistema previsti prima del lancio del videogioco, appena rilasciati.

Requisiti di sistema minimi e consigliati

Ecco quali sono i requisiti di sistema ufficiali pubblicati da Rockstar Games per l'imminente versione PC di Red Dead Redemption 2:

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)

Processore: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Memoria RAM: 8GB

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Spazio su disco: 150GB

Scheda audio: compatibile con DirectX

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 - aggiornato a Aprile 2018 (v1803)

Processore: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Memoria RAM: 12GB

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

Spazio su disco: 150GB

Scheda audio: compatibile con DirectX

Conclusioni

Lo spazio su disco richiesto è parecchio e potrebbe creare qualche difficoltà (soprattutto a chi installa i propri giochi su SSD) ma in generale il videogioco dovrebbe essere gestibile dalla maggior parte dei sistemi attualmente in possesso dagli appassionati di gaming su PC. La GTX 1060 è una scheda video piuttosto comune e dal costo relativamente contenuto nel caso si necessiti di un upgrade.

La RAM richiesta è in linea con la maggior parte dei titoli attualmente in commercio così come la CPU indicata. Anche se Rockstar Games non ha parlato nei dettagli delle aspettative in termini di risoluzione e fps, i requisiti minimi basteranno probabilmente per giocare a risoluzione 1920x1080 a 30fps e 1920x1080 a 60fps per i requisiti consigliati. Per il 4k a 60+ fps sarà quasi di sicuro necessario un sistema più potente.