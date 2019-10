Ha preso il via ufficialmente da Rimini nelle giornate del 9, 10 ed 11 ottobre scorsi l'era NFON in Italia. L'unico provider di servizi CloudPBX è dunque sbarcato nel mercato nel Bel Paese presentando Nhospitality. Si tratta di un servizio di comunicazione in cloud che permette alle strutture ricettive di ottimizzare tutti i processi di comunicazione legati ai servizi offerti. La novità è che non servono ulteriori supporti hardware o software aggiuntivi: con Nhospitality tutto viene semplificato.

Il servizio è stato dunque illustrato al pubblico del TTG Travel Experience, fiera internazionale business to business che permette alle aziende di incontrarsi e confrontarsi sui nuovi prodotti offerti nel comparto turistico, sia a livello italiano che internazionale.

Tante comunicazioni, una sola interfaccia

Il punto di forza di Nhospitality sembra decisamente la sua intuitività e, di conseguenza, semplicità di utilizzo.

Ogni nota o comunicazione di tutto ciò che viene svolto in hotel viene concentrata in una singola interfaccia ed in tal modo diventa molto più rapida ed elementare la gestione di ogni attività della struttura, comprese le comunicazioni al personale ed agli ospiti. In quest'ultimo caso sono decisamente ottimizzati i servizi che riguardano le chiamate in camera che prevedono la possibilità di integrazione su rete mobile. La personalizzazione dei servizi albeghieri risulta maggiore con ampie garanzie su flessibilità e gestione da remoto.

L'abbattimento dei costi di gestione dei centralini

La scelta di affidarsi al servizio offerto da NFON è anche conveniente dal punto di vista economico. Con il sistema full-cloud, infatti, si punta ad abbattere i costi di gestione e di manutenzione dei centralini in una percentuale stimata del 50 per cento. Il cliente NFON, infatti, potrà utilizzare virtualmente il proprio telefono aziendale in qualsiasi luogo si trovi, purché ovviamente sia possibile connetterlo alla rete attraverso i canonici sistemi iOs o Android, oppure Apple e Windows se si utilizza un pc.

Il traguardo tagliato è certamente contrassegnato dalla citata flessibilità nel campo delle risorse umane, ma anche una maggiore elasticità in tutti i servizi riservati ai clienti.

NFON, l'arrivo sul mercato italiano ed il tour promozionale

NFON è stata fondata nel 2007 con sede a Monaco di Baviera, in Germania. La società opera attualmente in Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Ungheria, Regno Unito, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Irlanda, Romania e Turchia.

Il mercato italiano rappresenta dunque la nuova sfida dell'azienda ed in proposito, al di là dell'iniziativa specifica di Rimini, è stato avviato un tour promozionale che in questi giorni conclusivi del mese di ottobre porterà il provider in giro per il Nord Italia. Le start up coinvolte nel progetto avranno il compito di illustrare la validità e la convenienza di un sistema di telefonia flessibile ed immediato come quello offerto nell'ambito di un piano di business.

Ottimizzazione, alta tecnologia e convenienza economica sono i punti cardine di NFON. Il tour parte da Milano il 24 ottobre al Tag Calabiana e toccherà anche le città di Piacenza, Ferrara, Udine e Verona.