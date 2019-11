Novità dal mondo NFON: grazie alla collaborazione con Radio It è nato il canale radio podcast NFON, dove ogni utente può fruire di una serie di podcast, creati appositamente per approfondire le funzionalità e i vantaggi dell'offerta dell'unico provider di servizi Cloud PBX paneuropeo. Il podcast, per NFON, si presta a essere un valido strumento per far conoscere al meglio tutte le peculiarità sulla comunicazione digitale ottimizzata.

NFON: nasce il nuovo podcast sulla piattaforma Radio it

Radio It è la prima podcast radio dedicata al mondo dell'information technology. Ogni partner, sul proprio canale, ha la possibilità di pubblicare episodi podcast che raccontino, in una maniera del tutto nuova e alternativa, le peculiarità e i vantaggi del proprio prodotto.

Dal 26 settembre anche NFON ha il proprio canale radio podcast, dove ha la possibilità di argomentare e approfondire le varie soluzioni offerte dalla tecnologia dei servizi Cloud PBX.

Sono già diversi i podcast disponibili: con l'episodio denominato "5 motivi per scegliere il centralino virtuale", per esempio, l'utente ha la possibilità di conoscere i vantaggi che il centralino in Cloud offre in termini di ottimizzazione e gestione del processo aziendale. Gli episodi, prodotti grazie al portale Spreaker, sono disponibili, oltre che sul sito radioit.it/nfon, anche sulla piattaforma streaming on demand Spotify, su Google Podcast e scaricabili sull'app Podcast di Apple (disponibili anche su iTunes).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

NFON e i vantaggi del centralino virtuale

Non solo vantaggi in merito all'ottimizzazione del processo aziendale, grazie al centralino virtuale offerto da NFON l'azienda può godere anche di benefici economici. Infatti, grazie all'utilizzo dei servizi Cloud PBX si possono abbattere i costi dell'apparato hardware (in primis l'azzeramento delle spese sulla linea telefonica, visto che il centralino virtuale funziona esclusivamente attraverso internet) e in aggiunta i costi del canone mensile sono totalmente deducibili.

Le spese d'installazione, la manutenzione ordinaria del sistema e gli eventuali guasti non sono a carico dell'azienda. Infatti NFON, attraverso la corresponsione di un canone mensile, offre ai propri clienti un servizio "tutto compreso". L'azienda cliente ha la possibilità di scegliere l'abbonamento che si adegua maggiormente alle proprie esigenze.

L'innovazione di NFON, sulla comunicazione telefonica professionale, può dare realmente una svolta al processo aziendale, favorendo lo smart working e permettendo all'azienda di essere sempre connessa con i propri collaboratori e clienti, in maniera tale da favorire la condivisione di progetti e offrendo una customer experience di alto livello.