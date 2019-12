Un design classico total black, forma rotonda ed alta tecnologia sono gli ingredienti che caratterizzano Roomba 671, un prodotto tanto efficiente quanto facile da utilizzare. Chi sceglie questo prodotto avrà la certezza di una casa pulita con il minimo sforzo ed è un po' l'obiettivo di tutta la serie Roomba, grazia alla quale le pulizie domestiche diventano sempre più snelle e, conseguentemente, meno faticose.

Controllo Wi-Fi

Roomba 671 è controllabile anche tramite smartphone. Vi basta infatti scaricare gratuitamente l'App iRobot Home per azionarlo e non solo: c'è la possibilità di programmare le pulizie in base alle vostre esigenze settimanali o mensili.

Al di là dell'eventualità di azionarlo usando la connessione di casa o quella del vostro gestore di telefonia mobile, tra le particolarità tecnologiche del Romba 671 spicca la funzione Dirt Detect. Come dice lo stesso nome, è uno strumento che permette di rilevare lo sporco più ostinato: i sensori si accorgono che l'area in questione ha bisogno di più passaggi ed è qui che il Roomba inizia a muoversi ripetutamente sulla porzione di pavimento indicata finché non è completamente linda. L'azione è supportata dalla potenza delle doppie spazzole rotanti dotate di sistema anti-blocco: in tal modo il robot si muove a proprio piacimento anche sui tappeti e non si impiglia sulle frange.

Aspirazione e svuotamento della vaschetta raccogli sporco

Il sistema di aspirazione a tre fasi, arricchito da un doppio filtro, è tra i più potenti della serie e non gli resiste nulla: dalla classica polvere alle briciole anche di grandi dimensioni, dai capelli lunghi fino peli di animali domestici. E Roomba lavora egregiamente su qualunque superficie. Nella parte frontale si può notare una luce LED che si accende quando la vaschetta raccogli polvere è arrivata alla saturazione. Per dare un'idea delle prestazioni del Roomba 671 possiamo tranquillamente affermare che in 60 minuti di autonomia è in grado di pulire senza problemi una casa composta da quattro ampie stanze.

Quando la batteria è giunta al limite, il robot va autonomamente a cercare la propria docking station per la ricarica. Al momento dell'acquisto trovate tutto nella confezione che contiene anche la base di ricarica, un caricabatteria veloce e 2 filtri di ricambio. In più lo strumento che vi serve per provvedere alla pulizia delle spazzole.