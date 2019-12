Praticità ed efficienza sono le doti che si combinano alla perfezione nel Roomba 606, il più economico tra i modelli prodotti da iRobot. Ideale per chi, pur avendo una casa di piccole-medie dimensioni, non ha molto tempo a disposizione da dedicare alle pulizie domestiche. Nonostante le dimensioni ridotte, possiede un'ottima autonomia di batteria ed una grande potenza di aspirazione. Nel rapporto qualità-prezzo è senza dubbio tra i più convenienti per chi vuole fare un investimento moderato, ma pretende il massimo dal proprio aspirapolvere robot.

Facile ed intuitivo

Abitate in un ambiente di circa 60 mq e non avete molto tempo per le pulizie domestiche? Il Roomba 606 potrebbe essere un ottimo alleato in tal senso. Estremamente facile ed intuitivo da usare, anche per persone più anziane che magari non sono molto avvezze con la tecnologia, questo efficiente robot aspirapolvere è dotato di un sistema di pulizia a 3 livelli supportato da una spazzola laterale rotante oltre alle spazzole centrali contro rotanti. Nulla sfugge al suo passaggio, dalla comune polvere ai detriti più grandi, dai capelli ai peli di gatti e cani. Il cassetto che contiene lo sporco aspirato è munito di filtri che trattengono qualunque particella, anche quelle quasi invisibili ad occhio nudo.

Il sistema di navigazione

Il sistema di navigazione iAdapt impedisce all'aspirapolvere robot la possibile collisione con i mobili e qualunque altro oggetto sparso per la casa, riconoscendo alla perfezione ogni ostacolo. Ma la tecnologia iAdapt non si limita solo a questo aspetto, riesce anche a mappare accuratamente l'ambiente in modo da fornire a Roomba indicazioni sulle parti che sono state già pulite, dove il robot non passerà una seconda volta. Come la maggior parte dei modelli iRobot, il 606 è dotato del Wall Following che consente di adattarsi alle pareti dell'abitazione in modo da seguire con esattezza il perimetro esatto di una stanza e pulire anche gli angoli più difficili.

Manutenzione

Le cose che siete chiamati a fare quando possedete un Roomba 606 sono contate con le dita di una mano. Due, fondamentalmente, i passaggi più importanti per la manutenzione: in primo luogo bisogna liberare le spazzole da possibili grovigli di polvere o capelli che, talvolta, possono influire sul funzionamento delle stesse. Importante anche svuotare periodicamente il cassetto raccogli sporco, anche in questo caso un'operazione semplice e strutturata in modo tale da impedire che il cliente tocchi lo sporco con la propria mano.

Il Roomba 606 è dotato di batteria agli ioni di litio, per cui non è necessario che siano completamente scariche per effettuare l'operazione di ricarica. Il tempo di una ricarica nell'apposita stazione, compresa nella confezione al momento dell'acquisto e nella quale il robot si reca da solo quando è a corto di batteria, è di circa 3 ore. Minimi i consumi energetici, circa 73,4kWh all’anno. L'autonomia del Roomba in piena carica è di circa 1 ora, un tempo sufficiente per la pulizia di un appartamento di medie dimensioni.